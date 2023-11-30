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Ракетний удар по Новогродівці: кількість загиблих зросла

Новогродівка, Четвер 30 листопада 2023 16:41
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Ракетний удар по Новогродівці: кількість загиблих зросла Фото: у Новогродівці збільшилося число загиблих через ракетний удар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Новогродівка Донецької області загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

За даними відомства, станом на 16:00 відомо, що з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще одного чоловіка.

Фото: рятувальна операція у Новогродівці триває (t.me/dsns_telegram)

"Встановлено, що загиблим є 55-річний мешканець будинку", - йдеться у повідомленні.

У МВС уточнюють, що під завалами може перебувати родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Рятувальна операція продовжується.

Удар по Новогродівці

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, уночі російські окупанти обстріляли ракетами Покровський район Донецької області.

У Новогродівці ракета потрапила по житловому будинку. Під завалами виявили тіло 62-річного чоловіка.

Також відомо, що через атаку п'ятеро мирних жителів отримали поранення: 13-річний хлопчик, 62-річний чоловік та три жінки віком 42, 58 та 63 роки.

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