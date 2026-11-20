Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп в ефірі телемарафону.

"На жаль, внаслідок нічної атаки балістичними ракетами та ударними БПЛА вже кількість загиблих зросла до 6 осіб", - сказала Катерина Поп.

За її словами, серед загиблих є й працівники комунального підприємства "Київводоканал".

"Наразі проводиться робота з ліквідації наслідків на всіх об'єктах", - розповіла речниця.

"Також хочеться зауважити, що кількість постраждалих зросла до 15 осіб", - додала Поп. Семеро з них перебувають у стані середньої тяжкості, ще восьмеро - у тяжкому.

"Наразі всі вони перебувають у медичних закладах столиці, їм надається необхідна медична допомога", - зазначила вона.

Нагадаємо, що вночі росіяни тричі вдарили по столиці балістичними ракетами: близько 01:20, 02:00 і 06:22.

Після влучань загорілися будівлі в Оболонському та Подільському районах, а в Голосіївському пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Також ми писали, що через атаку пошкоджені три мости через Дніпро.