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Про фронт та фортифікації. Зеленський у Запоріжжі провів важливі наради

Україна, Четвер 30 листопада 2023 21:16
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Про фронт та фортифікації. Зеленський у Запоріжжі провів важливі наради Фото: український президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів низку важливих нарад в Запоріжжі. Зокрема обговорив питання укріплення прикордонних територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі", - повідомив президент.

Інша нарада була, за словами Зеленського - фактично загальнодержавна. Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд.

"Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина - це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь - Херсонська область", - пояснив глава держави.

Президент розповів, що вислухав доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Рустема Умєрова, генерала Олександра Павлюка.

"Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що крім цього також обговорювались й ті потреби, щодо яких Україна працюватиме з партнерами для посилення захисних ліній.

"Окрема увага - це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі - і офлайн також", - сказав глава держави.

Поїздка Зеленського Україною

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже з учорашнього дня перебуває в поїздці Україною.

Він уже встиг відвідати Одесу, Миколаїв та Херсон. Зокрема, у Херсоні президент провів нараду з військовими та погодив цілі.

Також глава держави сьогодні, 30 листопада, був на Куп'янському напрямі та спілкувався з військовими.

Після цього президент приїхав до Харкова де зустрівся зі школярами.

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