Перші чотири МіГ-29 від Словаччини та візит Зеленського у Херсонську область: новини за 23 березня

У четвер, 23 березня Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29. А також вчора президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою у Херсонську область.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 23 березня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29

У четвер, 23 березня, Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. Чотири літаки вже були доставлені на територію країни.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", - повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Він зазначив, що трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", - додав міністр.

Він також підкреслив, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя.

"Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України", - написав глава Міноборони.

Варто зауважити, що всього Словаччина пообіцяла передати Україні 13 МіГ-29.

Зеленський приїхав у Херсонську область

Президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою у Херсонську область. Він побував у селі Посад-Покровське.

"Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури", - повідомив Зеленський.

За його словами, зараз в цьому селі триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія та повертаються люди до своїх домівок.

"Оглянули пункт незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", - додав Зеленський.

Саміт ЄС підтримав спільну закупівлю боєприпасів для України та допустив передачу ракет

Лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України. Також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.

"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді домовленість про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів, а також, якщо буде потрібно, ракет", - сказано у висновках Євроради щодо України.

При цьому у відомстві уточнили, що такі постачання відбуватимуться шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру.

Також лідери країн ЄС підтвердили свою відданість запровадженню нових обмежень проти Росії та продовженню роботи над лімітом цін на нафту країни-агресора. Вони підтримали створення спецтрибуналу для РФ, який розглядатиме злочини агресії.

"Європейська рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією. Разом з партнерами Європейський союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України", - наголошується в документі.

Шведський парламент схвалив постачання Україні танків і установок Archer

У четвер, 23 березня, парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги.

Пакет допомоги для України оцінюється в 630 млн доларів. Зазначається, що буде внесена додаткова поправка у бюджет цього року.

Україні буде поставлено танки, самохідні артилерійські установки Archer та HAWK (robotsystem 97), а також боєприпаси.

"Крім того, уряд може ухвалити рішення про продаж Великобританії 14 гармат артилерійських типу Archer, оскільки раніше країна передала артилерійські гармати Україні", - йдеться у рішенні парламенту.

Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.

Іспанія наступного тижня відправить до України танки Leopard

Іспанія відправить в Україну танки німецького виробництва Leopard наприкінці наступного тижня. Після того як вони пройдуть останні випробування на полігоні.

"Міністр оборони Маргарита Роблес відвідала сьогодні збройовий завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas у севільському місті Алькала-де-Гуадайра, де перевірила введення в експлуатацію шести танків Leopard 2A4, які, як очікують, відправлять в Україну наприкінці наступного тижня після остаточних випробувань на полігоні", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Іспанії.

Фінляндія передасть Україні ще три танки для розмінування Leopard 2R

Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.

Вартість нового пакету допомоги 161 млн євро. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія виділила допомоги на 910 млн євро.

У рамках 14 пакету допомоги Україна отримає три танки для розмінування Leopard 2R, інше важке озброєння та боєприпаси. Також військові забезпечать навчання для українських фахівців на Leopard 2R.

Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.

"Сьогодні Альтинг (парламент Ісландії - ред.) визнав штучний голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України", - заявила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір.