Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29

Сьогодні, 23 березня, Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. Чотири літаки вже були доставлені на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя у Facebook .

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", - написав чиновник.

Надь зазначив, що трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", - додав міністр.

Він також підкреслив, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя.

"Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України", - написав глава Міноборони.

Варто зауважити, що всього Словаччина пообіцяла передати Україні 13 МіГ-29.