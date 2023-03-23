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Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29

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Четвер 23 березня 2023 15:24
Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29 Ілюстративне фото: Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29 (theavionist.com)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 березня, Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. Чотири літаки вже були доставлені на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя у Facebook.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", - написав чиновник.

Надь зазначив, що трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", - додав міністр.

Він також підкреслив, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя.

"Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України", - написав глава Міноборони.

Варто зауважити, що всього Словаччина пообіцяла передати Україні 13 МіГ-29.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МІГ-29.

Відповідне рішення ухвалила і польська влада. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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