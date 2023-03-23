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Ворог намагається штурмувати Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ утримують фронт, - Тарнавський

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 13:52
Ворог намагається штурмувати Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ утримують фронт, - Тарнавський Фото: ворог намагається штурмувати Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ утримують фронт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки. Наші воїни утримують фронт й дають гідну відсіч ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За словами Тарнавського, росіяни обстрілюють житлові будинки в Авдіївці й хочуть продавити оборону наших воїнів, щоб оточити населений пункт.

"Сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія"

Наразі в Авдіївці залишаються близько 2 тисяч цивільних, які відмовляють покидати місто. Люди проживають в підвалах. Ворог тим часом обстрілює магазини, центри надання допомоги й комунальні підприємства.

"В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року", - додав Тарнавський.

Фото: Ворог намагається штурмувати Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ утримують фронт (t.me/otarnavskiy)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, через постійні ворожі обстріли - трасу на вихід з Авдіївки називають "дорогою смерті", однак евакуація продовжується.

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