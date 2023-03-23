Зеленський приїхав у Херсонську область (відео)

Президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою у Херсонську область. Він побував у селі Посад-Покровське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури", - написав Зеленський.

За його словами, зараз в цьому селі триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія та повертаються люди до своїх домівок.

"Оглянули пункт незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою під Бахмутом, де точаться найзапекліші бої.

Додамо, після чого глава держави побував і в Харкові.

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