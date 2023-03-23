Фінляндія передасть Україні ще три танки для розмінування Leopard 2R
Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.
Вартість нового пакету допомоги 161 млн євро. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія виділила допомоги на 910 млн євро.
У рамках 14 пакету допомоги Україна отримає три танки для розмінування Leopard 2R, інше важке озброєння та боєприпаси. Також військові забезпечать навчання для українських фахівців на Leopard 2R.
З міркувань безпеки Міноборони не розкриває весь зміст пакета, а також терміни доставки.
"З точки зору оборонної боротьби України вся матеріальна допомога є життєво необхідною. Ми й надалі рішуче підтримуватимемо Україну у протидії жорстокій атаці Росії", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Нагадаємо, Україна вже отримала три танки Leopard 2R у рамках минулого пакету допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.