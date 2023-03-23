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Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Рейк'явік, Четвер 23 березня 2023 14:58
Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу Фото: парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу (twitter.com/thordiskolbrun)
Автор: Марія Кучерявець

Парламент Ісландії сьогодні, 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.

Про це заявила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір в Twitter, передає РБК-Україна.

"Сьогодні Альтинг (парламент Ісландії - ред.) визнав штучний голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України", - написала вона.

Своєю чергою на рішення ісландського парламенту вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що вже низка держав визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. Серед таких країн, що нещодавно приєдналися до рішення - Бельгія, Чехія та Болгарія.

Крім того, Голодомор геноцидом українського народу також визнав і Європейський парламент.

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