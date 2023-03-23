Росія зараз не може провести масований обстріл частіше ніж двічі на місяць, - ГУР

Російські війська не здатні вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць. Ворог має проблеми із запасами високоточних ракет, тому зменшує їх використання.

За його словами, на кінець року росіяни могли виробляти по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця, а з "Іскандерами" в них значно гірша ситуація.

"Нам відомо, що росіяни мають намір подвоїти обсяги виробництва усіх цих ракет. Але головна їхня перешкода - це санкції. Саме в цих ракетах велика частка іноземних компонентів. Якщо санкції будуть дотримуватися, якщо за ними буде суворий контроль, то ці плани ворог не зможе втілити", - каже Скібіцький.

Він звернув увагу, що Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів і також збільшується інтервал між завданням ударів.

"Адже спочатку, в жовтні минулого року, росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім - раз на 10-14 днів, а зараз вони не можуть організувати обстріл частіше ніж двічі на місяць, тому що необхідно мати певні запаси", - наводить приклад Скібіцький.

Представник ГУР стверджує, виробництво РФ не дозволяє покривати ту кількість, яку її повітряно-космічні сили та військово-морські сили випускали раніше, і відповідно - компенсувати запаси.

"Ми звертаємось до міжнародної спільноти, щоби був належний контроль за дотриманням санкцій, перекриття каналів їхнього обходу та застосування заходів проти тих країн, які допомагають Росії в цьому. Це три напрямки, з якими сьогодні необхідно працювати, щоб не допустити нарощування агресором виробництва високоточної зброї", - акцентував Скібіцький.

За підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни.

Мова йде про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинжали", а також про ракети Х-22. Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%", - пояснює Скібіцький.

Представник ГУР каже, якщо керуватися логікою, то з метою прориву нашої протиповітряної оборони для противника ефективніше завдати масовані удари.

"Саме тому вони почали комбінувати різні типи ракет - починаючи від високоточних, старих Х-22, гіперзвукових "Кинжалів" і закінчуючи зенітними ракетами С-300. Крім того, ворог почав активніше використовувати БПЛА, різні повітряні кулі для відволікання і розвідки нашої ППО", - говорить Скібіцький.

У підсумку він додав, що Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.

"Тому зараз вони накопичують і намагаються завдати масований удар, поєднуючи різні засоби ураження - це їм необхідно, щоби прорвати нашу ППО. Але й ми накопичуємо наші сили та засоби, щоби в нас була ефективна система протиповітряної оборони, насамперед нашого сухопутного угруповання", - резюмував Скібіцький.