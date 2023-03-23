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Шведський парламент схвалив поставку Україні танків і установок Archer

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Швеція, Четвер 23 березня 2023 20:11
Шведський парламент схвалив поставку Україні танків і установок Archer Фото: Archer (commons wikimedia org User Ibaril)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 березня, парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Риксдагу.

Пакет допомоги для України оцінюється в 630 млн доларів. Зазначається, що буде внесена додаткова поправка у бюджет цього року.

Україні буде поставлено танки, самохідні артилерійські установки Archer та HAWK (robotsystem 97), а також боєприпаси.

"Крім того, уряд може ухвалити рішення про продаж Великобританії 14 гармат артилерійських типу Archer, оскільки раніше країна передала артилерійські гармати Україні", - йдеться у рішенні парламенту.

Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.

Раніше повідомлялось, що уряд Швеції вирішив передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

Швеція обіцяє передати Україні свої самохідні артилерійські установки Archer так швидко, як зможе. Однак точні терміни не розголошуються.

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