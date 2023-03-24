Первые четыре МиГ-29 от Словакии и визит Зеленского в Херсонскую область: новости за 23 марта

В четверг, 23 марта Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29. А также вчера президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 23 марта, - в материале РБК-Украина .

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Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29

В четверг, 23 марта, Словакия приступила к передаче Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики", - сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он отметил, что трансфер был осуществлен украинскими пилотами, ВВС Словакии гарантировали безопасность.

"Другие самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но по оперативным причинам мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что словацкое правительство и дальше будет помогать Украине спасать человеческие жизни.

"Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины", - написал глава Минобороны.

Следует отметить, что всего Словакия пообещала передать Украине 13 МиГ-29.

Зеленский приехал в Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область. Он побывал в селе Посад-Покровское.

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры", - сообщил Зеленский.

По его словам, сейчас в этом селе продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория и возвращаются люди в свои дома.

"Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - добавил Зеленский.

Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет

Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины. Также они поддержали поставки ракет, если потребуется.

"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутую в Раде договоренность о срочных поставках Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, а также, если потребуется, ракет", - сказано в выводах Евросовета по Украине.

При этом в ведомстве уточнили, что такие поставки будут осуществляться путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в частности через Европейский фонд мира.

Также лидеры стран ЕС подтвердили свою приверженность введению новых ограничений против России и продолжению работы над лимитом цен на нефть страны-агрессора. Они поддержали создание спецтрибунала для РФ, рассматривающего преступления агрессии.

"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины", - отмечается в документе.

Шведский парламент одобрил поставки в Украину танков и установок Archer

В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи.

Пакет помощи для Украины оценивается в 630 млн долларов. Отмечается, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.

Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и HAWK (robotsystem 97), а также боеприпасы.

"Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских пушек типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине", - говорится в решении парламента.

У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.

Испания на следующей неделе отправит в Украину танки Leopard

Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей недели. После того, как они пройдут последние испытания на полигоне.

"Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидают, отправят в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на поле , - говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Финляндия передаст Украине еще три танка для разминирования Leopard 2R

Финляндия объявила о выделении Украине 14 пакета военной помощи. Он будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и танки Leopard 2R для разминирования территорий.

Стоимость нового пакета пособия 161 млн евро. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия выделила пособия на 910 млн евро.

В рамках 14-го пакета помощи Украина получит три танка для разминирования Leopard 2R, другое тяжелое вооружение и боеприпасы. Также военные обеспечат обучение украинских специалистов на Leopard 2R.

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Исландии 23 марта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.

"Сегодня Альтинг (парламент Исландии - ред.) признал искусственный голод зимой 1932-1933 годов геноцидом, совершенном тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", - заявила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфиорд Гильфадоттир.