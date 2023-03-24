Первые четыре МиГ-29 от Словакии и визит Зеленского в Херсонскую область: новости за 23 марта
В четверг, 23 марта Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29. А также вчера президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область.
Детальнее о том, что произошло в четверг, 23 марта, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.
- Российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц. Враг испытывает проблемы с запасами высокоточных ракет, поэтому уменьшает их использование.
- Российское наступление на востоке, которое анонсировало руководство РФ, наткнулось на прочную оборону украинских военных. Оккупанты, несмотря на ожесточенные бои, не могут окружить или захватить Бахмут.
- Российские оккупанты пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки. Наши воины удерживают фронт и дают достойный отпор врагу.
- На востоке Украины продолжаются активные боевые действия по нескольким направлениям. Однако значительное продвижение врага не зафиксировано (карта боевых действий).
- Украинские бойцы нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и отбили вражеские атаки под Бахмутом в Донецкой области (сводка Генштаба).
Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29
В четверг, 23 марта, Словакия приступила к передаче Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны.
"Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики", - сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Он отметил, что трансфер был осуществлен украинскими пилотами, ВВС Словакии гарантировали безопасность.
"Другие самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но по оперативным причинам мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что словацкое правительство и дальше будет помогать Украине спасать человеческие жизни.
"Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины", - написал глава Минобороны.
Следует отметить, что всего Словакия пообещала передать Украине 13 МиГ-29.
Зеленский приехал в Херсонскую область
Президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область. Он побывал в селе Посад-Покровское.
"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры", - сообщил Зеленский.
По его словам, сейчас в этом селе продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория и возвращаются люди в свои дома.
"Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - добавил Зеленский.
Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет
Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины. Также они поддержали поставки ракет, если потребуется.
"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутую в Раде договоренность о срочных поставках Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, а также, если потребуется, ракет", - сказано в выводах Евросовета по Украине.
При этом в ведомстве уточнили, что такие поставки будут осуществляться путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в частности через Европейский фонд мира.
Также лидеры стран ЕС подтвердили свою приверженность введению новых ограничений против России и продолжению работы над лимитом цен на нефть страны-агрессора. Они поддержали создание спецтрибунала для РФ, рассматривающего преступления агрессии.
"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины", - отмечается в документе.
Шведский парламент одобрил поставки в Украину танков и установок Archer
В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи.
Пакет помощи для Украины оценивается в 630 млн долларов. Отмечается, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.
Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и HAWK (robotsystem 97), а также боеприпасы.
"Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских пушек типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине", - говорится в решении парламента.
У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.
Испания на следующей неделе отправит в Украину танки Leopard
Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей недели. После того, как они пройдут последние испытания на полигоне.
"Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидают, отправят в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на поле , - говорится в сообщении Министерства обороны Испании.
Финляндия передаст Украине еще три танка для разминирования Leopard 2R
Финляндия объявила о выделении Украине 14 пакета военной помощи. Он будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и танки Leopard 2R для разминирования территорий.
Стоимость нового пакета пособия 161 млн евро. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия выделила пособия на 910 млн евро.
В рамках 14-го пакета помощи Украина получит три танка для разминирования Leopard 2R, другое тяжелое вооружение и боеприпасы. Также военные обеспечат обучение украинских специалистов на Leopard 2R.
Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Исландии 23 марта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.
"Сегодня Альтинг (парламент Исландии - ред.) признал искусственный голод зимой 1932-1933 годов геноцидом, совершенном тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", - заявила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфиорд Гильфадоттир.
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