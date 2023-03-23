ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників
Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу 660 російських окупантів, і загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення наразі становила 168 150 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 танків, два десятки безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;
- танків - 3570 (+13) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6898 (+11) одиниць;
- артилерійських систем - 2608 (+19) одиниць;
- РСЗВ - 511 (+2) одиниць;
- кошти ППО - 273 (+1) одиниць;
- літаків - 305 (+0) одиниць;
- вертольотів - 290 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20) одиниць;
- крилаті ракети - 909 (+0) штук;
- кораблі/катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18) одиниць;
- спеціальна техніка - 273 (+3) одиниць.
У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.
Раніше повідомлялося, що за даними НАТО, російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів у ході наступу, переважно у Бахмуті.
Нагадаємо, що перед цим у Генштабі поінформували, що за минулу добу було знищено 920 окупантів, а також 16 БПЛА та 8 ББМ.
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