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ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

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Четвер 23 березня 2023 08:08
ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 березня (t.me/V_Zelenskiy_official) (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу 660 російських окупантів, і загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення наразі становила 168 150 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 танків, два десятки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків - 3570 (+13) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6898 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем - 2608 (+19) одиниць;
  • РСЗВ - 511 (+2) одиниць;
  • кошти ППО - 273 (+1) одиниць;
  • літаків - 305 (+0) одиниць;
  • вертольотів - 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2203 (+20) одиниць;
  • крилаті ракети - 909 (+0) штук;
  • кораблі/катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5452 (+18) одиниць;
  • спеціальна техніка - 273 (+3) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

Раніше повідомлялося, що за даними НАТО, російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів у ході наступу, переважно у Бахмуті.

Нагадаємо, що перед цим у Генштабі поінформували, що за минулу добу було знищено 920 окупантів, а також 16 БПЛА та 8 ББМ.

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