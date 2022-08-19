Переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша и взрывы в Крыму: новости за 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, для ВСУ купили новый спутник для борьбы с оккупантами, в Крыму прогремели взрывы.

Подробнее о том, что произошло в четверг, 18 августа, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В Крыму сработала система ПВО

В четверг, 18 июля, во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста и неподалеку аэродрома Бельбек сработала система ПВО.

Оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике.

Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем

18 августа, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, вывоз агропродукции из Украины по "зерновым коридорам" и шаги для прекращения войны дипломатическим путем.

Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

Сбор на "Байрактары". Украинские волонтеры вместо беспилотников приобрели спутник

Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые ранее собирали на покупку трех "Байрактаров".

Фонд подписал соглашение с компанией ICEYE, владеющей крупнейшим в мире созвездием SAR спутников. Министерство обороны Украины получит полный доступ ко всем системам и полным возможностям одного из своих спутников SAR, который уже находится на орбите.

Россия перебросила три истребителя с "Кинжалами" под Калининград

Россия в четверг, 18 августа, перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на границу с Евросоюзом. Такой шаг был сделан якобы в рамках "стратегического сдерживания".

В Минобороны РФ заявили, что "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Будет 4 модели обучения. Шкарлет объяснил, как будут работать школы с 1 сентября

Учебный процесс в школах с 1 сентября в условиях войны России против Украины будет организован по четырем моделям, которые уже разработали специалисты Министерства образования и науки.

Кратковременные дожди, грозы и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра

В пятницу, 19 августа, в Украине будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. При этом ожидается штормовой ветер.