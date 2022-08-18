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В Крыму сработала система ПВО: что известно

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Крым, Четверг 18 августа 2022 21:50
В Крыму сработала система ПВО: что известно Иллюстративное фото: в Крыму сработала система ПВО (doblest club)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 18 июля, во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста сработала система ПВО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "советник главы Крыма" Олег Крючков.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и Крымского моста нет", - заявил Крючков.

Также, по неподтвержденной информации, которую распространяют местные Telegram-каналы, взрывы прогремели и в районе аэродрома Бельбек.

В Крыму сработала система ПВО: что известноАэропорт Бельбек на карте (скриншот)

Обновлено 22:05

По информации ФКУ Упрдор "Тамань", движение по Крымскому мосту 18 августа вечером осуществляется в штатном режиме.

При этом местные Telegram-каналы утверждают, что над полуостровом в результате работы ПВО был сбит беспилотник.

Обновлено 22:30

Местные жители также сообщают о четырех взрывах в Любимовке, которая находится возле аэродрома Бельбек. По их словам, сейчас там работает ПВО.

При этом очевидцы отмечают, что после взрывов была слышна сирена и машины МЧС направились в сторону аэродрома.

Обновлено 22:50

По информации "Крым.Реалии", первый взрыв в районе аэродрома было слышно в 22:30, а второй - в 22:35. Местные жители рассказали также и о звуках стрельбы.

Обновлено 23:00

"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев у себя в Telegram написал, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник. При этом "никаких повреждений нет и никто не пострадал".

Напомним, 16 августа во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя были слышны взрывы. Там сдетонировал склад боеприпасов.

Позже в тот же день на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя также прозвучали несколько взрывов.

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