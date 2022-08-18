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В Николаеве раздаются взрывы. Мэр сообщил об обстреле, есть раненые

Новина українською →
Николаев, Четверг 18 августа 2022 13:05
В Николаеве раздаются взрывы. Мэр сообщил об обстреле, есть раненые Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Обновлено 14:13. Стало известно о двух раненых.

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", - рассказал Сенкевич.

По его словам, сейчас собирается подробная информация о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности будут известны позже

"Николаев - взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"- написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили во время обстрелов Николаевской области новый тип ракет.

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