Россия перебросила три истребителя с "Кинжалами" под Калининград

Россия в четверг, 18 августа, перебазировала три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Такой шаг был сделан, якобы, в рамках "стратегического сдерживания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, передают РИА Новости .

Указывается, что МиГ-31 в указанном районе будут нести боевое дежурство круглосуточно.

Известно, что эту переброску в Минобороны РФ осуществили "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".

В Минобороны РФ заявили, что, якобы, "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Как известно, литовская сторона, в рамках санкций ЕС против России, отрезала Калининградскую область от железнодорожных и автомобильных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Москва прямо начала угрожать Литве. В Кремле заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления России и она не намерена отменять запрет.

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