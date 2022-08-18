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Россия перебросила три истребителя с "Кинжалами" под Калининград

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Россия, Четверг 18 августа 2022 14:18
Россия перебросила три истребителя с "Кинжалами" под Калининград Фото: Россия перебросила три истребителя с "Кинжалами" под Калининград (defence-blog com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в четверг, 18 августа, перебазировала три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Такой шаг был сделан, якобы, в рамках "стратегического сдерживания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, передают РИА Новости.

В Минобороны РФ заявили, что, якобы, "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Известно, что эту переброску в Минобороны РФ осуществили "в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".

Указывается, что МиГ-31 в указанном районе будут нести боевое дежурство круглосуточно.

Россия перебросила три истребителя с &quot;Кинжалами&quot; под Калининград

Как известно, литовская сторона, в рамках санкций ЕС против России, отрезала Калининградскую область от железнодорожных и автомобильных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Москва прямо начала угрожать Литве. В Кремле заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления России и она не намерена отменять запрет.

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