Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности

Сегодня, 18 августа, во Львове проходят трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Стартовала встреча Зеленского и Эрдогана

По данным телеканала A Haber, во Львове в 14:40 начались двухсторонние переговоры Зеленского и Эрдогана.

Стоит заметить, что, по информации СNN Turk, Эрдоган во время встречи с Зеленским планирует оценить аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/RudawTurkce)

После переговоров президентов запланирована трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша.

Что обсудят на трехсторонних переговорах

В Администрации турецкого президента заявили, что по время переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерреша будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны в Украине дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Кроме того, президенты Украины и Турции проведут двустороннюю встречу, в ходе которой "обсудят все аспекты отношений" Украины и Турции.

Зеленский, Эрдоган и Гутерреш прибыли во Львов

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов еще 17 августа. Он успел посетить Львовский национальный университет имени Ивана Франка.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский прибыл во Львов утром четверга. Перед встречей с Эрдоганом и Гутеррешем он посетил украинских защитников в военном госпитале.

Последним на трехсторонние переговоры прибыл президент Турции, который вылетел из Анкары на частном самолете в 9 утра четверга. Он долетел до Польши, где провел небольшую встречу с губернатором польского региона Радославом Виатра и послом Турции в Варшаве Ченгизом Камилом Фыратом. После этого турецкий лидер отправился во Львов.

Где будет проходить встреча

Президент Украины Владимир Зеленский примет Эрдогана и Гутерреша в дворце Потоцких в центре Львова.

Ожидается, что после трехсторонней встречи Эрдоган, Зеленский и Гутерреш проведут совместную пресс-конференцию.

Эрдоган может предложить переговоры с Путиным

Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время переговоров президент Турции может предложить Владимиру Зеленскому провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Эрдоган якобы будет настаивать на временном прекращении огня, чтобы провести мирные переговоры.