Россияне пытались провести штурмы в Донецкой области, но получили жесткий отпор, - Генштаб

Российские оккупанты совершили несколько попыток штурма в Донецкой области. Украинские военные успешно отбили все наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов.

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