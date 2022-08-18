Россияне пытались провести штурмы в Донецкой области, но получили жесткий отпор, - Генштаб
Фото: ВСУ не дали россиянам провести ряд штурмов в Донецкой области (Getty Images)
Российские оккупанты совершили несколько попыток штурма в Донецкой области. Украинские военные успешно отбили все наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
По состоянию на вечер, 18 августа, ситуация на фронтах такова:
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не наблюдается.
- На Харьковском направлении россияне провели обстрелы ряда населенных пунктов. Также враг пытается сохранить занятые позиции и пополнить боеспособность подразделений, понесших потери.
- На Славянском направлении противник проводил обстрелы вблизи 12 населенных пунктов.
- На Краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили.
- На Бахмутском направлении наступательными действиями россияне пытались продвинуться в направлении Бахмута, но безуспешно.
- На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое - Каменка, Новоселовка Вторая - Авдеевка, Пески - Первомайское и Лозовое - Первомайское.
- На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи ряда населенных пунктов. Также наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук - Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.
- На Запорожском направлении враг совершал постоянные обстрелы по линии соприкосновения. Также для атак была задействована авиация.
- На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают усилия на том, чтобы сохранить занятые позиции. При этом они усилили группировку силами до двух батальонных тактических групп за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.
Напомним, ранее Генштаб докладывал, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов.
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