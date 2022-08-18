Ракетный удар по Запорожью: известно о жертве, есть раненые

В результате обстрела Запорожья россиянами из ракетных систем залпового огня (РСЗО) погиб один человек. Еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.

По его словам, враг вел обстрел одного из районов, что окраине города, около трех часов ночи.

"По предварительной информации областной военной администрации, оккупанты применили ракетную систему залпового огня. Также сообщается, что обстрел велся из Васильевского района. Четыре выпущенные ракеты попали в один из инфраструктурных объектов Запорожья. Есть незначительные разрушения. К сожалению во время обстрелов три человека пострадали, а еще одна женщина погибла",- рассказал Куртев.

Напомним, что сегодня во время воздушной тревоги в Запорожье раздавались взрывы, впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу из временно оккупированной части области.

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