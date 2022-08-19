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Переговори Зеленського, Ердогана і Гутерреша та вибухи в Криму: новини за 18 серпня

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 08:30
Переговори Зеленського, Ердогана і Гутерреша та вибухи в Криму: новини за 18 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, для ЗСУ придбали новий супутник для боротьби з окупантами, в Криму прогриміли вибухи.

Детальніше про те, що сталося в четвер, 18 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У Криму спрацювала система ППО

У четвер, 18 липня, у тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту та неподалік аеродрому Бельбек спрацювала система ППО.

Окупаційна влада заявила про збитий безпілотник.

Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем

18 серпня, у Львові пройшли тристоронні переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію навколо ЗАЕС, вивезення агропродукції з України по "зерновим коридорам" і кроки для припинення війни дипломатичним шляхом.

Детальніше про переговори - у матеріалі РБК-Україна.

Збір на "Байрактари". Українські волонтери замість безпілотників придбали супутник

Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".

Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, що володіє найбільшим у світі сузір'ям SAR супутників. Міністерство оборони України отримає повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.

Росія перекинула три винищувачі з "кинджалами" під Калінінград

Росія в четвер, 18 серпня, перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на кордон з Євросоюзом. Такий крок був зроблений нібито в рамках "стратегічного стримування".

У Міноборони РФ заявили, що "Кинжали" невидимі і невразливі для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони противника.

Буде 4 моделі навчання. Шкарлет пояснив, як працюватимуть школи з 1 вересня

Навчальний процес у школах з 1 вересня в умовах війни Росії проти України буде організовано за чотирма моделями, які вже розробили фахівці Міністерства освіти і науки.

Короткочасні дощі, грози та штормовий вітер: прогноз погоди на завтра

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. При цьому очікується штормовий вітер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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