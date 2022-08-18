Новый "рекорд". РФ снова обстреляла Сумскую область со своей территории
Враг почти 150 раз обстрелял Сумскую область за сутки. Под вражеским огнем оказались 6 общин региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Противник нанес огненное поражение с применением 120 и 122-мм минометов, ствольной артиллерии и САУ", - говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты вели огонь из населенных пунктов, расположенных на территории РФ.
"В результате обстрела повреждения получили помещения фермерского хозяйства, линии электропередач, частные дома мирных жителей и хозяйственные сооружения", - рассказали о последствиях обстрелов пограничники.
Также, по данным ГПСУ, полностью сгорело частное подворье.
Как сообщалось, в среду, 17 августа, после обеда россияне обстреляли село в Эсманской общине Сумской области.
Напомним, Россия также продолжает обстреливать приграничные районы Украины - Черниговскую и Харьковскую области. Всего за сутки произошли более 100 взрывов.
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