Новый "рекорд". РФ снова обстреляла Сумскую область со своей территории

Фото: РФ снова обстреляла Сумскую область со своей территории (t.me/DPSUk)

Враг почти 150 раз обстрелял Сумскую область за сутки. Под вражеским огнем оказались 6 общин региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.