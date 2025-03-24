Переговори України з США в Ер-Ріяді та звільнення Надії: новини за вихідні

Українські військові звільнили село в Луганській області. Тим часом у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Переговори з США в Ер-Ріяді

У Саудівській Аравії в неділю, 23 березня, відбулась друга зустріч делегацій України та США. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, цього разу переговори більш технічні.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповідав, що під час зустрічі сторони мали обговорити пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.

Варто зауважити, що, за даними The New York Times, цього разу переговори в Ер-Ріяді тривають два дні. Зокрема, в неділю.передбачалось, що розмова пройде між Україною та США, а сьогодні має відбутись - між Вашингтоном і Москвою. При цьому, український чиновник на умовах анонімності повідомив, що додаткові переговори української та американської сторін можуть бути й сьогодні, але все залежить від прогресу.

Мета цієї зустрічі - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (припинення ударів по енергетиці, судноплавство в Чорному морі), що може стати вирішальним кроком до повної зупинки бойових дій.

Україна звільнила село Надія в Луганській області

Третя штурмова бригада звільнила від окупантів одне із сіл у Луганській області. Мова про населений пункт Надія Сватівського району.

Загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратні кілометри. Також українські військові назвали втрати росіян у боях за цей населений пункт.

"Взяття Надії коштувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих у "нуль" механізованих полків - 752-го і 254-го 20-ї армії РФ, - розповів командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

У Трампа побачили "повітряне перемир'я" в Україні

На думку радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца, удари по інфраструктурі України та Росії припинились ще кілька днів тому.

Він вважає, що це відбулось після розмови американського лідера Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Збій в "Укрзалізниці"

Через технічний збій в IT-системі "Укрзалізниці" не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово недоступний продаж квитків через додаток і сайт, а також онлайн-сервіси для замовлення послуг і довідкові послуги.

У зв'язку з цим тимчасово продаж квитків на міжнародні рейси, які відправляються 23 та 24 березня, "Укрзалізниця" відкрила в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення онлайн-сервісів.

Також через технічні неполадки в онлайн-системах "Укрзалізниці" тимчасово недоступне придбання квитків через сервіс "Армія+". Однак військові можуть оформити квитки в усіх касах вокзалів по всій країні, зокрема в спеціальних касах для військових.

Детальніше про збій в роботі сервісів "Укрзалізниці" - в матеріалі РБК-Україна.

Теракт в Одесі

В Одеській області вчора, 23 березня стався вибух у будівлі поліції, через що постраждали троє поліцейських та загинула жінка. Служба безпеки розцінює подію як теракт.

За даними слідства, вибух пролунав приблизно о 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, за попередніми даними, могла бути вибухівка.

Наразі відомо, що жінка загинула одразу.

У Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення їй наркозу на прийомі в лікаря-стоматолога.

"На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла", - йдеться в повідомленні поліції.

США за день заробили 5 млрд доларів, продавши іммігрантам “золоті карти”

США запустили програму продажу "золотих карт", які дають право на постійне проживання.

За словами міністра торгівлі США Говарда Лутніка, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів. Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів.

За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.

Папу Римського виписали з лікарні

Папа Франциск вчора, 23 березня, залишив госпіталь, де лікувався від важкої пневмонії.

Папу Римського забрав кортеж з поліцейським супроводом. Понтифік поки недостатньо здоровий, щоб виголошувати промови. Проте у вчорашній молитві, опублікованій Ватиканом у письмовій формі, він сказав, що "мав можливість відчути терпіння Господа", перебуваючи в лікарні.

Маск поплатився великим контрактом за заяви про Starlink в Україні

Італія поставила на паузу переговори з компанією SpaceX щодо Starlink. Це сталося після висловлювань керівника компанії, американського мільярдера Ілона Маска.

На запитання журналіста, чи дійшов уряд Італії до угоди зі Starlink, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відповів, що "все призупинилось".

Детальніше про скандальні заяви Маска та контракт, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.