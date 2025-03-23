Третя штурмова звільнила село Надія в Луганській області (відео)
Третя штурмова бригада звільнила від окупантів одне із сіл у Луганській області. Мова про населений пункт Надія Сватівського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
"Третя штурмова повідомляє: силами бригади, насамперед 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія", - йдеться в повідомленні.
Загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратні кілометри.
Втрати РФ у боях за Надію
Також українські військові назвали втрати росіян у боях за цей населений пункт.
"Взяття Надії коштувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих у "нуль" механізованих полків - 752-го і 254-го 20-ї армії РФ, - розповів командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.
Де знаходиться село Надія Луганської області
Надія - село, належить до Сватівського району Луганської області. Населення за переписом 2001 року становило 25 осіб.
Займає площу 0,15 км². У березні 2022 року село було захоплено армією РФ під час вторгнення Росії в Україну, у жовтні 2022 року було повернуто під контроль ЗСУ, а потім знову захоплено окупантами.
Де знаходиться село Надія Луганської області (deepstatemap.live)
Росіяни постійно намагаються вийти на адмінмежу Донецької та Луганської областей і захопити останній регіон повністю, але це їм не вдається.
Ситуація на фронті
За добу, 22 березня, на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. ЗСУ вразили пункти управління дронів і важливу ціль РФ.
Зокрема, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. РФ намагалася вклинитися в оборону ЗСУ в районах Надії, Діброви, Колодязів, Ямполівки, Торського та в напрямках Нового і Новомихайлівки.
Також на Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районах Білогорівки та Спірного.
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