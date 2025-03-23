Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації

Папа Римський Франциск з'явився на публіці вперше після своєї госпіталізації. Він пробув у лікарні понад п'ять тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Понтифік сьогодні, 23 березня, залишив госпіталь, де лікувався від важкої пневмонії.

Віряни зібралися біля лікарні та на площі Святого Петра у Ватикані, коли Папа Франциск залишив медичний заклад. Папа привітав натовп з балкона своєю лікарняної палати.

Папу Римського забрав кортеж з поліцейським супроводом. Очікується, що він зробить зупинку на площі Святого Петра.

Фото: Папа Римський вперше з'явився на публіці після хвороби (Reuters)

Понтифік поки недостатньо здоровий, щоб виголошувати промови. Проте у сьогоднішній молитві, опублікованій Ватиканом у письмовій формі, він сказав, що "мав можливість відчути терпіння Господа", перебуваючи в лікарні.

Папа також згадав про Україну. Він закликав молитися "за припинення воєн і за мир", особливо в "стражденній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М’янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго".

Папа Римський у молитві зазначив, що "засмучений" відновленням потужних бомбардувань Ізраїлем Сектора Газа, що "спричинило багато смертей і поранень". Він закликав до негайного припинення вогню.