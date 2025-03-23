Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації
Папа Римський Франциск з'явився на публіці вперше після своєї госпіталізації. Він пробув у лікарні понад п'ять тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Понтифік сьогодні, 23 березня, залишив госпіталь, де лікувався від важкої пневмонії.
Віряни зібралися біля лікарні та на площі Святого Петра у Ватикані, коли Папа Франциск залишив медичний заклад. Папа привітав натовп з балкона своєю лікарняної палати.
Папу Римського забрав кортеж з поліцейським супроводом. Очікується, що він зробить зупинку на площі Святого Петра.
Фото: Папа Римський вперше з'явився на публіці після хвороби (Reuters)
Понтифік поки недостатньо здоровий, щоб виголошувати промови. Проте у сьогоднішній молитві, опублікованій Ватиканом у письмовій формі, він сказав, що "мав можливість відчути терпіння Господа", перебуваючи в лікарні.
Папа також згадав про Україну. Він закликав молитися "за припинення воєн і за мир", особливо в "стражденній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М’янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго".
Папа Римський у молитві зазначив, що "засмучений" відновленням потужних бомбардувань Ізраїлем Сектора Газа, що "спричинило багато смертей і поранень". Він закликав до негайного припинення вогню.
"З іншого боку, я радий, що Вірменія та Азербайджан узгодили остаточний текст мирної угоди. Я сподіваюся, що він може бути підписаний якомога швидше, і таким чином він може сприяти встановленню міцного миру на Південному Кавказі", - написав Франциск.
Хвороби Папи Римського
Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папа Римський був госпіталізований через хворобу. У нього діагностували двобічну пневмонію. Понтифік витримав чотири гострі напади, два з них загрожували його життю.
Загалом Папа Франциск провів у лікарні понад п'ять тижнів. За цей час він не з'являвся на публіці.
Нещодавно у Ватикані повідомили, що Папі Римському доведеться заново вчитися говорити через тривале використання кисневої терапії.
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