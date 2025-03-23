Технічні збої в "Укрзалізниці": як військові можуть придбати квитки

Сьогодні, 23 березня стався технічний збій у системі "Укрзалізниці". Тимчасово не працює онлайн-продаж квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Через технічні неполадки в онлайн-системах "Укрзалізниці" наразі тимчасово недоступне придбання квитків через сервіс "Армія+".

Однак для військовослужбовців Сил оборони України, які потребують термінових поїздок, створено альтернативні можливості для придбання квитків.

Зокрема, військові можуть оформити квитки в усіх касах вокзалів по всій країні, зокрема в спеціальних касах для військових.

Крім того, у разі термінової потреби, проїзд можна оформити безпосередньо на борту поїзда через начальника поїзда, який отримав відповідні інструкції.

"Укрзалізниця" продовжує працювати над відновленням онлайн-сервісів і невдовзі відновить повний доступ до системи.