У Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога
У Києві сталася трагедія. 7-річний хлопчик помер на прийомі стоматолога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення їй наркозу на прийомі в лікаря-стоматолога.
"На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла", - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт і працівники ювенальної поліції.
"Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - зазначили правоохоронці.
Як повідомлялося раніше, у Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дівчинка. Очільник медзакладу доручив розпочати службове розслідування і взяв ситуацію під особистий контроль.
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