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У Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога

Київ, Субота 22 березня 2025 13:59
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У Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога Фото: у Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві сталася трагедія. 7-річний хлопчик помер на прийомі стоматолога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення їй наркозу на прийомі в лікаря-стоматолога.

"На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт і працівники ювенальної поліції.

"Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, у Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дівчинка. Очільник медзакладу доручив розпочати службове розслідування і взяв ситуацію під особистий контроль.

Крім того, у Харкові косметолог вбила свою пацієнтку внаслідок введення неправильної дози анестезії. Концентрація препарату в розчині перевищила рекомендовану норму щонайменше в 15 разів.

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