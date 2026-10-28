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Зеленський відреагував на вимоги РФ щодо відкату НАТО на рівень 1997-го року

09:28 28.10.2026 Ср
3 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський відреагував на вимоги РФ щодо відкату НАТО на рівень 1997-го року Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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НАТО не повинен погоджуватися на вимоги Росії, поки вона продовжує війну проти України.

Про це журналістам заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

НАТО повинен врахувати, що Росія досі веде війну

За словами глави держави, дизельна угода між США та РФ показала, що можуть бути різні подальші кроки, які наразі складно спрогнозувати.

Він також нагадав, що Кремль не вперше в тому чи іншому форматі повертається до питання гарантій безпеки на своїх умовах.

"Вони кажуть: "Якщо ви хочете гарантії безпеки для України, то ми хочемо для Росії". Треба розуміти, який сенс у це вкладає Росія. Це не просто про те, що Україна не буде завдавати по них ударів. Для них це набагато ширше і більш специфічне питання", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що росіяни фактично хочуть отримтаи власний договір з НАТО чи зі Сполученими Штатами як фундаментальним учасником Альянсу.

Як зазначив Зеленський, він наразі не знає всіх нюансів, однак все-таки звернувся до союзників з важливим попередженням.

"Не можна обговорювати з Росією будь-які глобальні гарантії безпеки для них до того, поки ще не зрозуміло, як і на якій основі закінчиться їхня війна проти України, і поки ми не знаємо, які гарантії безпеки будуть у нас. Спочатку треба вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на ті питання, які Росія ставить на основі своїх уявлень та очікувань про безпеку", - наголосив глава держави.

Яких гарантій безпеки добивається Росія

Як вважає Зеленський, гарантії безпеки для РФ - це зміна безпекового формату в Європі і у світі.

Він також припустив, що саме це питання росіяни підіймали під час зустрічі з експрезидентом США Джо Байденом - ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто для Москви і для світу це не нова вимога.

"Коли зараз вони знов піднімають це питання, то, безумовно, це і про роль НАТО. Країни, які в НАТО, - у них все зрозуміло. Їм не обов'язково це обговорювати з Росією, яка не є членом НАТО. Але Росія може знову піднімати це питання - чи може бути відхід НАТО, якоїсь інфраструктури НАТО? Це питання точно не до України, ми не є членом Альянсу. Якщо б ми були членами, ми б сказали: "Ні, не можна в цьому поступатись", - наголосив Зеленський.

НАТО ухвалить рішення самостійно

На тлі останніх подій президент України нагадав, що вихід НАТО з тієї чи іншої території або виведення якоїсь інфраструктури НАТО - це може бути рішення країн Альянсу.

"Не Росії, але й не України. Я вважаю, що будь-який відступ, будь-який безпековий відкат - це слабкість для Альянсу", - додав глава держави.

Попри це, він нагадав, що вже були сигнали з боку Вашингтона під іншим кутом - щодо присутності американських солдат на європейській території та її можливих скорочень.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Путін вимагатиме відкотити НАТО до кордонів 1997 року на переговорах про мир в Україні.

До речі, також Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС та НАТО вже цього тижня.

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