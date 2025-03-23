Збій в "Укрзалізниці": що сталося, як купити квиток і що з рухом поїздів

У системі "Укрзалізниці" стався технічний збій 23 березня. Через це не можна купити квитки онлайн.

Що відомо про збій чи і затримуються потяги - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про збій

Зранку 23 березня "Укрзалізниця" повідомила, що в її IT-системі стався технічний збій.

Тимчасово не працюють:

продаж квитків через застосунок та сайт;

онлайн-сервіси замовлення послуг;

довідкові послуги.

"УЗ" повідомляла, що фахівці вже працюють над усуненням проблем. Але станом на 16:00 роботу онлайн-сервісів не вдалося відновити.

Пасажирів просять перевіряти пошту для PDF-дубліката квитка, якщо застосунок не відкриває його.

Як купити квитки

Наразі купити квитки на потяги можна в касах на вокзалах. "Укрзалізниця" зазначила, що максимально посилила каси та дозволила начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.

Крім того, на час збою "УЗ" відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем.

Для тих, кому терміново потрібне оформлення вагонів для осіб з інвалідністю, бронювання супроводу на вокзалі або лаунж, групових перевезень або автомобілевозів на 23-24 березня - потрібно подати заявку через services.uz.gov.ua@gmail.com.

Для військових, які не можуть придбати квитки через сервіс "Армія+", "Укрзалізниця" пропонує не лише придбання квитків у всіх касах вокзалів по країні, але й оформити проїзд безпосередньо на борту за допомогою начальника поїзда.

Чи затримуються потяги

"Укрзалізниця" наголошує, що технічний збій не вплинув на рух потягів.

"Поїзди рухаються без змін, ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13:30 кілька тисяч пасажирів пройшли через посилені додатковими працівниками каси або через оформлення безпосередньо на борту.

Пасажирам також радять з питаннями звертатися на сторінку "Укрзалізниці" у Facebook. Питання можна писати у коментарях.