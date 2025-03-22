Маск поплатився великим контрактом за заяви про Starlink в Україні

Італія поставила на паузу переговори з компанією SpaceX щодо Starlink. Це сталося після висловлювань керівника компанії, американського мільярдера Ілона Маска.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica .

"Мені здається, що все зупинилося, адже тема перейшла від Starlink до заяв про компанію та її керівника. Технічний план не обговорюється. Коли суперечки вщухнуть і мине час, буде технічний підхід. Питання в тому, що є найкориснішим і найбезпечнішим для країни", - пояснив міністр.

На запитання журналіста, чи дійшов уряд Італії до угоди зі Starlink, Крозетто розповів, що "все призупинилось".

Угода Італії зі SpaceX

Новина про можливу угоду італійського уряду зі Starlink була вперше оголошена на початку року. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні намагалася підтримувати добрі відносини з адміністрацією нового президента Дональда Трампа і безпосередньо з Маском.

Однак останнім часом італійська опозиція активно критикувала наміри уряду підписати велику угоду зі SpaceX. Опозиційні політики закликали скасувати подальші переговори, прямо посилаючись на озвучені Маском погрози вимкнути Starlink для України, яка потребує його для оборони від російської агресії.

Маск натякав на відключення Starlink в Україні

Нагадаємо, 9 березня мільярдер Ілон Маск написав пост, у якому заявив, що Starlink - це кістяк української армії. І в разі, якби він відключив послугу, тоді український фронт завалився б.

Пізніше на твіт відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, заявивши, що якщо це станеться, тоді польська держава розірве контракт із Маском. Він також зазначив, що саме Польща платить за Starlink для України.

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключати Starlink для України. Відповідаючи Сікороському, він закликав сказати спасибі, оскільки без Starlink Україна програла, а війська РФ були б на кордоні з Польщею.

Пізніше того ж дня і сам Маск пообіцяв не відключати Україну від Starlink.

Зауважимо, що РБК-Україна підготувало матеріал про те, як Ілон Маск потрапляє в скандали через заяви про Україну.

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