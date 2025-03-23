Переговори України та США відбудуться ввечері. Додаткові можливі завтра, - NYT

Сьогодні та завтра США проведуть окремі переговори з Україною та Росією в Саудівській Аравії. Мета - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню, що може стати вирішальним кроком до повного зупинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Росія і Україна погодилися тимчасово припинити удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак, як і коли буде реалізовано таке перемир'я - це питання, які ще належить вирішити, оскільки атаки тривають.

Очікується, що переговори, які пройдуть в Ер-Ріяді за посередництва американців, будуть зосереджені на опрацюванні цих деталей і судноплавства в Чорному морі. За словами українського урядовця, делегація України зустрінеться з посередниками вже сьогодні, у неділю. Завтра, у понеділок, відбудуться переговори Вашингтона і Москви.

Також український чиновник уточнив, що сьогоднішні переговори відбудуться ввечері за київським часом. Він додав, що завтра українська делегація може провести додаткові обговорення з офіційними особами США. Усе залежатиме від прогресу.

Хто представлятиме країни

Спецпосланець США в Україні Кіт Келлог заявив, що до американської делегації входитимуть деякі особи з його власних співробітників, а також директор із планування в Держдепартаменті Майкл Антон і помічники радника з нацбезпеки Майкла Волтца.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в переговорах в Ер-Ріяді з нашого боку буде міністр оборони Рустем Умеров. За словами українського урядовця, до очільника Міноборони долучиться заступник глави ОП Андрія Єрмака та головний військовий радник Зеленського Павло Паліса.

Російську делегацію очолять високопоставлений російський дипломат і законодавець Григорій Карасін і радник глави ФСБ Сергій Беседа.