У Трампа побачили "повітряне перемир'я" в Україні відразу після розмови з Путіним

Білий дім відзначає прогрес у припиненні вогню між Росією та Україною. Це нібито розпочалося після розмови американського лідера Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Журналістка зазначила, що українці погодилися на припинення вогню від США без попередніх умов, відповідно до оголошення, а Росія ж заявила, що обмежить свої дії лише на енергетичній інфраструктурі. Вона поцікавилася, яка мета переговорів, які повинні розпочатися в Саудівській Аравії.

На що Волц відповів, що вони наближаються до миру в Україні більше, ніж будь-коли раніше. За його словами, все почалося з того, що президент Трамп провів дзвінки з лідерами обох країн, після чого вони з державним секретарем Марко Рубіо залучили росіян та українців до переговорів на своєму рівні.

"Тепер у нас є технічні групи, насправді з українцями та росіянами в одному приміщенні, які проводять переговори на близьких відстанях. Прогрес буде, у нас є це припинення вогню з повітря по інфраструктурі. Це сталося відразу після розмови президента Трампа з президентом Путіним цього тижня", - заявив радник Білого дому.

Він зазначив, що наступним кроком буде обговорення припинення вогню в Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно, паливо та відновити торгівлю в цьому регіоні. Після цього планується перейти до обговорення лінії контролю, яка є фактичними передовими лініями.

"І це стосується деталей механізмів перевірки, миротворців, ну, заморожування ліній там, де вони є, а потім, звісно, до більш широкого та постійного миру, який передбачатиме певну дискусію про території для досягнення постійного миру і сталого миру", - підсумував Волц.