У Трампа побачили "повітряне перемир'я" в Україні відразу після розмови з Путіним
Білий дім відзначає прогрес у припиненні вогню між Росією та Україною. Це нібито розпочалося після розмови американського лідера Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Журналістка зазначила, що українці погодилися на припинення вогню від США без попередніх умов, відповідно до оголошення, а Росія ж заявила, що обмежить свої дії лише на енергетичній інфраструктурі. Вона поцікавилася, яка мета переговорів, які повинні розпочатися в Саудівській Аравії.
На що Волц відповів, що вони наближаються до миру в Україні більше, ніж будь-коли раніше. За його словами, все почалося з того, що президент Трамп провів дзвінки з лідерами обох країн, після чого вони з державним секретарем Марко Рубіо залучили росіян та українців до переговорів на своєму рівні.
"Тепер у нас є технічні групи, насправді з українцями та росіянами в одному приміщенні, які проводять переговори на близьких відстанях. Прогрес буде, у нас є це припинення вогню з повітря по інфраструктурі. Це сталося відразу після розмови президента Трампа з президентом Путіним цього тижня", - заявив радник Білого дому.
Він зазначив, що наступним кроком буде обговорення припинення вогню в Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно, паливо та відновити торгівлю в цьому регіоні. Після цього планується перейти до обговорення лінії контролю, яка є фактичними передовими лініями.
"І це стосується деталей механізмів перевірки, миротворців, ну, заморожування ліній там, де вони є, а потім, звісно, до більш широкого та постійного миру, який передбачатиме певну дискусію про території для досягнення постійного миру і сталого миру", - підсумував Волц.
Нагадаємо, США під час зустрічі з українськими чиновниками в Саудівській Аравії запропонували встановити між Україною і Росією режим припинення вогню на 30 днів. Україна погодилася.
Зауважимо, що під час розмови з Трампом російський диктатор дійсно нібито "дав команду" російським окупантам перестати атакувати українську енергетику.
Однак попри це, вже кілька днів поспіль росіяни запускають по Україні далекобійні дрони-камікадзе.
Зокрема, в ніч на 20 березня під ворожою атакою була Кіровоградська область та Кропивницький. РБК-Україна писало, що через атаку у Кропивницькому постраждали 10 людей, серед них є діти.
Наступної ночі, на 21 березня, росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.
В ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 179 безпілотниками. Ба більше, окупанти їх запускали з кількох напрямків.
Водночас Росія в ніч на 23 березня атакувала Україну майже 150 дронами з п'яти напрямків. РБК-Україна повідомляло, що військові назвали особливість цього обстрілу окупантів.
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