В Ер-Ріяді почалися переговори делегацій України та США: що обговорять

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Він зазначив, що сьогодні команди працюють над низкою складних технічних питань. Зокрема, у складі української делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", - написав міністр.

Про що буде йти мова виходячи з інсайдів

Нагадаємо, The New York Times писало, що нинішні переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, сьогодні розмова пройде між Україною та США, а завтра - між Вашингтоном і Москвою. При цьому, український чиновник на умовах анонімності повідомив, що додаткові переговори української та американської сторін можуть бути і завтра, але все залежить від прогресу.

Мета цієї зустрічі - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (припинення ударів по енергетиці, судноплавство в Чорному морі), що може стати вирішальним кроком до повної зупинки бойових дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, адміністрація Трампа прагне укласти угоду про перемир'я між РФ і Україною до Великодня, тобто до 20 квітня. При цьому в Білому домі визнають, що ці терміни можуть зміститися.

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