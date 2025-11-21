ua en ru
Переговори щодо мирного плану США розтягнуться на 12 місяців, - WP

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 16:38
UA EN RU
Переговори щодо мирного плану США розтягнуться на 12 місяців, - WP Фото: Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Переговори щодо нового мирного плану США можуть тривати близько 12 місяців, оскільки наразі він містить багато "нереалістичних положень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Обізнане джерело розповіло виданню, що для приведення мирного плану до прийнятного для України формату знадобляться "місяці копітких переговорів".

"Навіть якби Зеленський хотів його підписати, він не зміг би цього зробити, оскільки для цього немає політичної основи. Там є багато нереалістичних положень. Очевидно, що це проросійська угода, яку написали Дмитрієв і Віткофф", - зазначило джерело.

За його словами, документ схожий на угоду про корисні копалини, яка, додало джерело, модифікувалася перед підписанням протягом трьох місяців.

"Але ця угода укладається між США, Україною, Росією та Європою, тому, на мою думку, переговори триватимуть близько 12 місяців. Я вважаю, що це початок мирного процесу, а не його кінець", - цитує співрозмовника видання.

Що відомо про "мирний план" США

Нагадаємо, новий мирний план Сполучених Штатів складається з 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення чисельності армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Зазначимо, під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився на їх обговорення. Білий дім не розкриває подробиць, однак заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.

Сьогодні, 21 листопада від джерел Sky News стало відомо, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану наступного тижня.

Reuters з посиланням на джерела повідомило, що США пригрозили Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими, щоби змусити її підписати мирну угоду до 27 листопада.

Водночас європейські лідери вже заявили, що мирний план США можна назвати "капітуляцією України", оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Натомість європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.

