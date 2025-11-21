Переговори щодо мирного плану США розтягнуться на 12 місяців, - WP

Переговори щодо нового мирного плану США можуть тривати близько 12 місяців, оскільки наразі він містить багато "нереалістичних положень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Обізнане джерело розповіло виданню, що для приведення мирного плану до прийнятного для України формату знадобляться "місяці копітких переговорів".

"Навіть якби Зеленський хотів його підписати, він не зміг би цього зробити, оскільки для цього немає політичної основи. Там є багато нереалістичних положень. Очевидно, що це проросійська угода, яку написали Дмитрієв і Віткофф", - зазначило джерело.

За його словами, документ схожий на угоду про корисні копалини, яка, додало джерело, модифікувалася перед підписанням протягом трьох місяців.

"Але ця угода укладається між США, Україною, Росією та Європою, тому, на мою думку, переговори триватимуть близько 12 місяців. Я вважаю, що це початок мирного процесу, а не його кінець", - цитує співрозмовника видання.