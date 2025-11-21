Лідери ЄС екстрено готують альтернативний план завершення війни в Україні, - WSJ

Лідери країн Євросоюзу розробляють власний план щодо завершення війни в України, який повинен бути більш вигідним для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За інформацією видання, європейські політики намагаються переконати Київ підтримати проект їхнього документа, який, на думку ЄС, враховує вигідніші для України умови.

"Європа сподівається підготувати план протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов'язання приєднатися до нього", - йдеться в публікації.

Також на думку авторів видання, підготовкою нового плану Європа може висловлюючи невдоволення пропозицією США.

При цьому очікується, що сьогодні держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями.

Лідери ЄС у приватних бесідах називають план президента США Дональда Трампа "капітуляцією України" і намагатимуться використати зв'язки у Вашингтоні, щоб відмовити адміністрацію від цієї пропозиції.