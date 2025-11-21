ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News

Україна, США, П'ятниця 21 листопада 2025 13:06
UA EN RU
Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня проведуть обговорення американського мирного плану з 28 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Джерела в Європейському Союзі повідомили виданню, що Зеленський та Трамп вирішили провести обговорення плану наступного тижня. Але перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з європейськими лідерами - насамперед Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Видання додає, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада план США різко розкритикували, особливо з боку представників Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Черговий "мирний план" США

Новий мирний план США", який розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва, складається з 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння й так далі.

Під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився обговорювати їх. Зі свого боку, Білий дім не підтверджує і не розкриває, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.

Проте європейські лідери вже заявили, що американський мирний план можна назвати хіба що "капітуляцією України" - оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп
Новини
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті