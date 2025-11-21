Переговоры по мирному плану США растянутся на 12 месяцев, - WP

Переговоры по новому мирному плану США могут длиться около 12 месяцев, поскольку сейчас он содержит много "нереалистичных положений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Осведомленный источник рассказал изданию, что для приведения мирного плана к приемлемому для Украины формату понадобятся "месяцы кропотливых переговоров".

"Даже если бы Зеленский хотел его подписать, он не смог бы этого сделать, поскольку для этого нет политической основы. Там есть много нереалистичных положений. Очевидно, что это пророссийское соглашение, которое написали Дмитриев и Виткофф", - отметил источник.

По его словам, документ похож на соглашение о полезных ископаемых, которое, добавил источник, модифицировалось перед подписанием в течение трех месяцев.

"Но это соглашение заключается между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому, по моему мнению, переговоры будут длиться около 12 месяцев. Я считаю, что это начало мирного процесса, а не его конец", - цитирует собеседника издание.