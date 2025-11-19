Путін піде на поступки? Аxios розкрив нові деталі плану Трампа про "обмін територій"
Новий "план" президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання Росії частини території, яку Київ не контролює. В обмін на це Україна та ЄС отримають гарантії безпеки від можливої майбутньої агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами американського чиновника, Білий дім вважає, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна триватиме. Він вважає, що "в інтересах України" досягти угоди зараз.
Axios зазначає, що однією з найскладніших проблем в переговорах щодо України дотепер було те, хто і яку територію контролюватиме після закінчення війни.
"План" Трампа передбачає, що Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом, незважаючи на те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.
Україна муситиме вивести війська із підконтрольних територій, які стануть демілітаризованою зоною. Передбачається, що країна-агресорка не зможе розмістити там свої війська.
Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується. Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.
Крім того, Сполучені Штати та інші країни визнають Крим і Донбас територією Росії, але від України цього не вимагатимуть.
У розробці "мирного плану" Трампа беруть участь Катар і Туреччина. Зокрема, Катар брав участь у переговорах між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
За даними джерела Аxios, сторони під час переговорів "досягли багатьох домовленостей".
"Мирний план" Трампа
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про таємні консультації адміністрації Трампа з Росією, щоб розробити новий план з припинення війни в Україні, який складатиметься з 28 пунктів.
Американський чиновник розповів ЗМІ, що розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Причому він уже обговорив його з російським посланником Кирилом Дмитрієвим.
Зазначається, що Білий дім почав інформувати про новий план не тільки українських, а й європейських чиновників. Адміністрація Трампа вважає, що є шанс привернути на свій бік Україну та європейців, і що план буде адаптуватися на основі пропозицій різних сторін.