Путін піде на поступки? Аxios розкрив нові деталі плану Трампа про "обмін територій"

Новий "план" президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання Росії частини території, яку Київ не контролює. В обмін на це Україна та ЄС отримають гарантії безпеки від можливої майбутньої агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами американського чиновника, Білий дім вважає, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна триватиме. Він вважає, що "в інтересах України" досягти угоди зараз.

Axios зазначає, що однією з найскладніших проблем в переговорах щодо України дотепер було те, хто і яку територію контролюватиме після закінчення війни.

"План" Трампа передбачає, що Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом, незважаючи на те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.

Україна муситиме вивести війська із підконтрольних територій, які стануть демілітаризованою зоною. Передбачається, що країна-агресорка не зможе розмістити там свої війська.

Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується. Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.

Крім того, Сполучені Штати та інші країни визнають Крим і Донбас територією Росії, але від України цього не вимагатимуть.

У розробці "мирного плану" Трампа беруть участь Катар і Туреччина. Зокрема, Катар брав участь у переговорах між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

За даними джерела Аxios, сторони під час переговорів "досягли багатьох домовленостей".