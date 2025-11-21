"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі

Представники США і РФ протягом останнього місяця "тихо" працювали над мирним планом для України . Вчора стало відомо, що Київ ознайомився з пропозиціями, а ЗМІ оприлюднили всі 28 пунктів рамкового документа.

Як офіційно повідомили в Білому домі, протягом останнього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо "тихо працювали" над мирним планом щодо російсько-української війни.

"Президент Дональд Трамп підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо над його реалізацією", - заявила вчора прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, цей план був розроблений "з урахуванням реалій ситуації", щоб "знайти найкращий взаємовигідний сценарій, де обидві сторони отримують більше, ніж повинні віддати".

"Будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України, Європи та Росії, щоб забезпечити закінчення війни, а також фінансові можливості для відновлення України та для повернення Росії до світової економіки на благо людей в обох країнах", - додала Левітт.

Тим часом західні ЗМІ масово написали, що план був розроблений у співпраці з російськими переговірниками, зокрема зі спецпосланцем глави Кремля Кирилом Дмитрієвим. Натомість Київ не брав участі і лише "отримував сигнали".

Втім, вчора стало відомо, що Україна ознайомилася з пропозиціями щодо завершення війни. Делегація США у Києві представила документ президенту Володимиру Зеленському.

Що передбачає план на 28 пунктів:

Згідно з планом, оприлюдненим Axios, 28-пунктний план щодо мирного урегулювання російсько-української війни змушує Київ відмовитися від Донбасу, значно знизити чисельність своєї армії та погодитися ніколи не вступати до НАТО. Ось його повний зміст:

Підтвердження суверенітету України. Всеохопна угода про ненапад між РФ, Україною та Європою. Всі спірні моменти минулих 30 років закриті. РФ не вторгається до сусідів, НАТО не розширюється далі. Діалог РФ-НАТО за участі США для деескалації та безпеки. Україна отримує гарантії безпеки від США. Армія України обмежується чисельністю до 600 тисяч військових. Україна закріплює нейтральний статус. НАТО фіксує, що не прийматиме Україну до Альянсу. Військ НАТО в Україні не буде. Європейські винищувачі розмістять у Польщі. США отримують компенсацію за надані гарантії: Україна втрачає гарантії, якщо атакує РФ. Якщо РФ знову нападе - буде рішуча відповідь, повертаються всі санкції, визнання нових територій та інші переваги цієї угоди буде скасовано. Безпідставний ракетний удар України по Москві чи Санкт-Петербургу анулює гарантії. Україна має право вступу в ЄС + тимчасові економічні преференції. Глобальний план відбудови України: інвестиції, енергетика, інфраструктура, технології, ресурси. Поступова реінтеграція РФ у світову економіку та можливе повернення до G8. Заморожені активи РФ розподіляються так: 100 млрд доларів - на відбудову України під керівництвом США. 50% прибутку від цих інвестицій отримують Штати. Європа додає ще 100 млрд доларів. Заморожені кошти РФ розблоковують, решта активів спрямовується в спільний американо-російський фонд для окремих проєктів. Створюється американо-російська група з контролю безпеки. РФ юридично закріплює політику ненападу на Україну та Європу. Продовження ядерних угод США-РФ, включно зі СНО. Україна підтверджує без'ядерний статус. ЗАЕС запускають під контролем МАГАТЕ; електрика - 50/50 Україні й РФ. Країни запровадять освітні програми про повагу й толерантність. Україна застосує правила ЄС щодо релігійних та мовних прав. Обидві сторони скасують будь-яку дискримінацію та гарантують свободу ЗМІ й освіти. Нацистська ідеологія буде повністю заборонена. Крим, Луганська і Донецька області - де-факто визнаються США російськими. На Херсонщині та Запорізькій області бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під РФ. Росія відмовиться від інших погоджених територій, які вона контролює за межами 5 зазначених регіонів. Жодна сторона не змінює кордони силою. Гарантії безпеки скасовуються при порушенні. Росія не перешкоджатиме доступу України до Дніпра й експорту зерна через Чорне море. Буде створено гуманітарний комітет: обмін "всіх на всіх", повернення всіх цивільних і дітей, возз’єднання сімей та допомога жертвам конфлікту. Вибори в Україні через 100 днів. Повна амністія всім учасникам конфлікту. Угода юридично обов’язкова. Її виконання контролюватиме та гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом Після підписання - негайне припинення вогню й відхід військ на узгоджені позиції.

"Гарантії безпеки" для України за зразком статті 5 НАТО

Мирний план включає гарантії безпеки, змодельовані за зразком статті 5 НАТО, яка зобов'язує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту", пише Axios.

Видання звертає увагу, що головною метою президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійних гарантій безпеки з боку США та Європи, і це перший випадок, коли Трамп готовий поставити їх на стіл переговорів. Гарантії містять такі "рамки":

1. Напад РФ - загроза всій трансатлантичній спільноті

США вважатимуть масштабне і навмисне вторгнення Росії через лінію перемир’я загрозою для безпеки всієї трансатлантичної спільноти.

У такому разі президент США після консультацій з Україною, НАТО та Європою визначає необхідні кроки - від застосування сил до дипломатичних та економічних дій. Порушення оцінюватиме спільний механізм США-НАТО-Україна.

2. НАТО діє разом із США

Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Фінляндія та інші союзники підтверджують: безпека України - частина безпеки Європи. Вони зобов’язуються реагувати узгоджено зі США, забезпечуючи єдину позицію стримування агресії.

3. Гарантії на 10 років + спільний нагляд

Документ починає діяти одразу після підписання, строк - 10 років із можливістю продовження. Дотримання гарантій контролюватиме спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів та США.

Зеленський ознайомився з пропозиціями та хоче поговорити з Трампом

Вчора президент Володимир Зеленський підтвердив, що делегація США у Києві представила йому свій план щодо завершення війни.

Як пишуть ЗМІ, спочатку глава держави провів переговори віч-на-віч з міністрів Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, а потім пройшла зустріч в ширшому колі.

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що окреслив американцям принципові позиції України, сторони домовилися працювати разом.

"Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу - Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі", - сказав він.

Зеленський заявив, що в найближчі розраховує поговорити з президентом США Дональдом Трампом про "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".

Тим часом у публічному просторі продовжують з'являтися повідомлення щодо реакції українських посадовців на план. New York Post написало, що секретар РНБО Рустем Умєров під час переговорів із американськими чиновниками в Маямі нібито "підтримав більшість положень плану".

Сам секретар РНБО ці твердження вже спростував. Він заявив, що під час відрядження до США "його задача була технічною" - організація зустрічей і підготовка діалогу.

"Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", - написав він.

Тим часом видання The Wall Street Journal повідомляє, що один із пунктів мирного плану Трампа Україна буцімто суттєво змінила: замість аудиту міжнародної допомоги було запропоновано "повну амністію за дії під час війни".

"Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій", - також спростовує Умєров.

Він додав, що робота над мирним планом продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.

"Агресивний графік" Трампа

Як написало Axios, Зеленський і Дрісколл вчора "узгодили жорсткий графік" для підписання угоди відповідно до плану США. Неназваний український чиновник розповів журналістам, що міністр США передав президенту України письмову копію плану.

Високопоставлений чиновник із США у розмові з РБК-Україна пояснив, що "агресивний графік" - це жорсткі терміни, визначені Трампом.

За цими термінами працюють США, і саме такий мандат Дрісколл приніс у процес мирних консультацій.

Журналісти Axios з'ясували, що американська делегація спершу їхала в Київ для обговорення військових технологій та стратегії. Однак Білий дім змінив завдання: міністр США мав запустити переговори від імені спецпосланця Трампа - Стіва Віткоффа і держсекретаря Марко Рубіо.

Адміністрація Трампа запевняє Київ і Європу - документ не є фінальним і позиції сторін ще враховуватимуть. Мовляв, це ще "рамковий документ ідей", що "включає пропозиції України та Росії".

Україна працює над зустрічними пропозиціями

За інформацією Financial Times, Вашингтон наполягає, щоб Київ підписав "мирний план" до Дня подяки, який у США відзначають 27 листопада.

Після цього нібито угоду можуть представити Москві пізніше цього місяця та завершення процесу на початку грудня.

Такий графік виглядає "вкрай малоймовірним", зазначає FT, оскільки в Офісі президента України повідомили, що низка пунктів є неприйнятними для Києва.

Українські посадовці також наголошують, що працюють над зустрічними пропозиціями для представлення американській стороні.

Заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин під час засідання Радбезу заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії", що стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави.