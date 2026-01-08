"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" був змушений зупинити виробництво внаслідок масованого удару РФ по енергетиці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підприємства у Facebook.
"7 січня внаслідок масованої дронової атаки ворога по українській енергетиці у Запорізькій області стався блекаут. "Запоріжсталь", як і інші споживачі електроенергії в регіоні, втратив зовнішнє енергоживлення. У зв’язку з цим комбінат був змушений призупинити всі виробничі процеси", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємство оперативно відреагувало на знеструмлення, впровадивши антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання.
"Наразі колектив підприємства працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі", - зазначили у підприємстві.
Тривають регламентні роботи щодо підготовки до рестарту виробничого процесу, який стане можливим після відновлення зовнішнього енергопостачання.
Знеструмлення "Запоріжсталі"
Нагадаємо, 23 грудня відбулося повне знеструмлення "Запоріжсталі" внаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Це призвело до аварійної зупинки виробництва.
РБК-Україна раніше писало, що протягом 7 та 8 січня російські війська здійснили масовані обстріли енергетичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей.
Внаслідок ударів в обох регіонах фіксували масштабні знеструмлення. Через критичну ситуацію в містах почали розгортати "пункти незламності", а місцевих мешканців закликали сформувати запаси води.