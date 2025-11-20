ua en ru
Ми не будемо робити різких заяв щодо плану США і налаштовані на чітку роботу, - Зеленський

Україна , Четвер 20 листопада 2025 23:34
UA EN RU
Ми не будемо робити різких заяв щодо плану США і налаштовані на чітку роботу, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook zelensky official)
Автор: Марина Балабан

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна прагне справжнього миру і не намагатиметься зірвати мирний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що сьогодні мав зустріч із представниками Сполучених Штатів. Американська сторона надала свої пропозиції - пункти плану, щоб закінчити війну.

"Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир - такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир - щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити", - наголосив Володимир Зеленский.

Він запевнив, що окреслив принципові позиції і надалі команди працюватимуть над цими пропозиціями - "щоб це було по-справжньому".

"Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу - Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі", - запевнив президент.

Володимир Зеленский подякував європейським партнерам за підтримку.

Він зазначив, що сьогодні говорив із Президентом Фінляндії Стуббом з метою координації спільних зусилль.

Також згадав, що постійно на зв’язку і з іншими лідерами, зокрема, президентом Франції.

"Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну", - констатував Зеленський.

За його словами, Росія весь цей рік намагається зробити лише одне - відкласти санкції та виграти ще час для війни.

"Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків - увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію", - запевнив Зеленський.

"Мирний план" США для України

Раніше РБК-Україна писало про те, що Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

У Зеленського наголосили, що Україна готова до конструктивної співпраці зі США і партнерами у ЄС та світі задля досягнення миру.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли про розробку чиновниками США і Росії "плану завершення війни" в Україні. Згідно із неофіційними даними, у його створенні брав участь посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Документ нібито складається з 28 пунктів і фактично передбачає капітуляцію України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності ЗСУ і не тільки.

Володимир Зеленський Війна в Україні
