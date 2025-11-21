США висунули Україні жорсткий дедлайн по мирному плану з ультиматумом, - Reuters

Сполучені Штати пригрозили Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими, щоби змусити Київ підписати мирну угоду до 27 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

" Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна заплатила за це ", - зазначило одне з джерел.

Два обізнані джерела розповіли виданню, що Вашингтон тисне на Київ сильніше, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів. За їхніми словами, США хочуть підписання угоди до наступного четверга, 27 листопада.

Що відомо про "мирний план" США

Нагадаємо, мирний план Сполучених Штатів, який розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва, складається з 28 пунктів.

Документ передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення ЗСУ, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Зазначимо, під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився на їх обговорення. Білий дім не розкриває подробиць, однак заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.

Сьогодні, 21 листопада від джерел Sky News стало відомо, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану наступного тижня.

Водночас європейські лідери вже заявили, що мирний план США можна назвати "капітуляцією України", оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Натомість європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.