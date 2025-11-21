США стверджують, що за їхнім мирним планом обидві сторони "отримують більше, ніж віддають"
Сполучені Штати Америки у своєму новому мирному плані щодо завершення війни Росії проти України намагалися зробити так, щоб обидві сторони були "у виграші".
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Цей план був створений так, щоб відображати реалії ситуації… і знайти найкращий сценарій взаємного виграшу, коли обидві сторони отримують більше, ніж віддають", - сказала Левітт.
За її словами, в адміністрації президента Дональда Трампа вважають, що будь-яка угода має надавати "повноцінні безпекові гарантії та стримування для України, Європи та Росії, щоб забезпечити завершення цієї війни, на додачу для фінансових можливостей для відбудови України, а для Росії - повернення у глобальну економіку".
Речниця Білого дому зазначила, що це "буде перевагою для людей в обох країнах".
Мирний план США
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили план щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів. Президент США Дональд Трамп схвалив його.
Вчора, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з Трампом.
Західні ЗМІ вже опублікували повний текст мирного плану. США закликають Україну та Росію підписати його найближчим часом.
У Білому домі визнали, що план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.
Водночас Європейський Союз розчарований підходом США до вирішення війни в Україні й "дуже поганим мирним планом", який передбачає поступки Києва.
Тому європейські лідери розробляють власний план щодо завершення війни в України, який повинен бути більш вигідним для Києва.
Детальніше про новий мирний план США читайте у матеріалі РБК-Україна.