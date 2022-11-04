Перебої зі світлом, зброя для України та новий обмін полоненими: головне за тиждень

В Україні продовжуються відключення світла після ракетних атак окупантів на енергосистему. Нові системи ППО для захисту українського неба вже на підході, а США передадуть танки в черговому пакеті допомоги. Більше 100 захисників повернулися додому з російського полону.

РБК-Україна зібрало головні новини за тиждень у матеріалі нижче.

Масований удар по Україні

У понеділок, 31 жовтня, російські війська знову атакували міста України. Вибухи було чутно у Київській області, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Кривому Розі, Чернівецькій, Хмельницькій, Львівській областях. Пошкоджень зазнали 18 об'єктів енергосистеми в 10 регіонах. Більше 10 осіб отримали поранення.

Загалом по території України було випущено 55 ракет, 45 із них збила наша ППО. Це стало найкращим результатом при масованій атаці ворожими ракетами.

Проблеми зі світлом та зв'язком

Внаслідок ракетного терору 31 жовтня виникли перебої з електрикою, водою, зв'язком та інтернетом. Була пошкоджена магістральна мережа енергосистеми, через що майже по всій країни аварійно відключали світло.

Після влучання в інфраструктурний об'єкт у Київській області до 8 годин без світла та води залишалися кілька районів столиці. Мобільний зв'язок працював із перебоями.

Через дефіцит в енергосистемі НЕК "Укренерго" в регіонах застосовує графіки обмеження електроспоживання. Світло можуть вимикати по декілька разів на день. Однак крім планових відключень можуть бути й екстрені – поза графіком.

Зернова угода розблокована

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 2 листопада оголосив про відновлення роботи зернового коридору з України. Про це Ердоган повідомив після переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним.

Російська сторона також офіційно підтвердила розблокування "зернової угоди", незважаючи на попередні заяви щодо "тимчасового призупинення" своєї участі в ній нібито через "теракт" у Севастопольській бухті 29 жовтня.

При цьому в РФ заявили, що згодилися на відновлення роботи зернового коридору, тому що отримали якісь "гарантії" від України. Однак в українському МЗС спростували інформацію про будь-які нові зобов'язання.

Зміна очільника "Нафтогазу"

1 листопада Кабмін звільнив з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який очолював компанію півтора року.

Інформація про його можливу відставку з'явилася ще влітку після конфлікту з прем'єром щодо обсягів закачування газу в ПСГ на зиму, а також через провал переговорів щодо реструктуризації боргів "Нафтогазу".

Замість Юрія Вітренка новим керівником НАК "Нафтогаз України" 3 листопада було призначено Олексія Чернишова. Раніше в цей же день Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

Рада ухвалила держбюджет 2023

Парламент затвердив бюджет країни на наступний рік. Найбільші видатки в ньому закладені на оборону та соціальну сферу. На безпеку та оборону виділено більше 1 трлн грн - це 18,2% ВВП. Прожитковий мінімум, а відповідно і розмір пенсій, соцвиплат, зарплат бюджетників, залишиться без змін. Мінімальну зарплату теж збільшувати не планують.

У держбюджеті закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Інфляція у 2023-му очікується на рівні 28%.

Системи ППО та танки для України

Найближчими днями в Україну прибудуть дві батареї NASAMS від США. Кожна з них може мати від 2-х до 9 пускових установок. У Пентагоні заявляють що сумарна кількість систем NASAMS, що надійдуть для потреб ЗСУ, складе 8 батарей.

До того ж 4 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів. До нього увійдуть ППО Hawk, відремонтовані танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Іспанія передасть Україні чотири системи ППО Hawk, а також батарею ЗРК Aspide з ракетами до неї. Цей зенітно-ракетний комплекс також застосовується як ППО від атак літаків, гелікоптерів, дронів і ракет. Крім того, іспанська сторона направить українським захисникам додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Уряд Болгарії підтримав надання Україні військової допомоги. Парламентарі проголосували за направлення важкої зброї для протистояння російській агресії.

Вибори в Ізраїлі

Блок колишнього прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав найбільшу кількість голосів на дострокових парламентських виборах в Ізраїлі. Націонал-ліберальна партія "Лікуд" експрем'єра разом із ультраправими партіями-союзниками отримали більшість мандатів у Кнесеті, що дозволить Нетаньяху знов очолити уряд.

Президент Ізраїлю до 9 листопада має прийняти рішення про те, хто очолить парламентську коаліцію. Більш детально про повернення Біньяміна Нетаньяху, та що це може означати для України можна прочитати в нашому матеріалі.

Іран готується воювати

1 листопада в Ірані над мечетями двох міст підняли так званий "прапор помсти", що може були ознакою оголошення війни.

Цьому передувала інформація видання WSJ, що Саудівська Аравія надала США дані розвідки щодо готовності Ірану напасти на їхню країну та Ірак з метою відволікти увагу населення від антиурядових протестів всередині країни. Американську армію в регіоні та збройні сили сусідніх держав привели до підвищеної боєготовності.

При цьому в МЗС Ірану заперечують підготовку нападу на Саудівську Аравію, а повідомлення у ЗМІ називають "безпідставними звинуваченнями".

Великий обмін полоненими

107 українських воїнів повернулися додому в результаті обміну полоненими 3 листопада. Більшість звільнених з російського полону – захисники "Азовсталі" (74 особи). Також серед них 83 людини мають серйозні поранення, частина досі перебуває у важкому стані.

Україні цього разу вдалося обміняти 33 бійців Національної гвардії України, 21 представника Військово-морських сил, 20 воїнів ЗСУ, 18 – ДПСУ, 13 – Сил тероборони та по одному представнику Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту.