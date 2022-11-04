Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити

Юрію Вітренко швидко знайшли заміну у "Нафтогазі", призначивши головою компанії Олексія Чернишова. Що могло перешкодити цій ротації і чому ще не всі питання знято – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Кабінет міністрів на вечірньому засіданні 3 листопада ухвалив рішення про призначення екс-міністра громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". З посади міністра його було звільнено вранці того ж дня.

Ще до цих подій, увечері 1 листопада, Національне агентство із запобігання корупції повідомило прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про конфлікт інтересів майбутнього екс-міністра при призначенні його головою НАК.

Виходячи з листа голови НАЗК Олександра Новікова прем'єру, конфлікт полягає в тому, що Чернишов був членом Кабінету міністрів, який ще у вересні 2021 року взяв на себе функції наглядової ради НАК, після звільнення наглядового органу компанії.

Нова наглядова рада в "Нафтогазі" не була призначена, тому КМУ продовжує виконувати її функції вже другий рік. Таким чином, Чернишов, як і інші члени КМУ, брав участь у ухваленні рішень, що впливають на роботу компанії. І тепер, згідно з 26 статтею закону про запобігання корупції, не може обійняти посаду голови правління Нафтогазу. Загалом ніхто з членів КМУ, згідно із законом, не може очолити НАК протягом мінімум року після звільнення з посади.

Кабмін творчо підійшов до вирішення проблеми

Виходів із ситуації було два, але Кабінет міністрів знайшов третій, частково ґрунтуючись на пропозиції НАЗК.

Перший варіант. Кабмін міг відмовитися від ідеї призначення Чернишова до НАК. У цьому випадку керувати компанією тимчасово довелося б виконувачу обов'язків. Паралельно КМУ могла призначити наглядову раду з відібраних ще у лютому кандидатів, або провести новий відбір, щоправда, у цьому випадку призначення СР затягнеться.

Нова наглядова рада вже зможе, згідно з усіма нормами та правилами корпоративного управління, призначити нового голову НАК на постійній основі. До речі, екс-глава НАК Юрій Вітренко заявив, що його звільнення прискорить призначення наглядової ради. "Сподіваюся, що моє звільнення прискорить призначення наглядової ради. Це важливо для компанії та для країни, оскільки рада може стати драйвером корпоративної трансформації та навіть трансформації усієї галузі", - зазначив екс-глава "Нафтогазу".

Другий варіант запропонувало саме НАЗК у листі до прем'єра. Щоб уникнути конфлікту інтересів – треба змінити статут "Нафтогазу". Наразі ця компанія є юридичною особою приватного права і на неї поширюється дія ст. 26 закону. Але якщо внести зміни до статуту та визнати НАК юрособою публічного права, то ця норма не буде діяти – такі компанії під неї не підпадають.

"Якщо Кабмін внесе до статуту зміни, як ми пропонували, визначить НАК компанією публічного права, це дозволить призначати колишніх членів у НАК... Рішення про призначення Чернишова може бути законним лише після внесення змін до статуту "Нафтогазу", - сказав Новіков. Щоправда, при цьому, керівництву НАК, у тому числі й майбутній наглядовій раді, доведеться подавати декларації.За словами Новікова, Кабмін вирішив зупинитися на другому варіанті і змінити статут компанії.Мабуть, він сподівався, що уряд прийме варіант, запропонований НАЗК.

Але, як вдалося дізнатися РБК-Україна, Кабмін обрав трохи інший вихід із ситуації . Було вирішено все-таки вносити зміни до статуту НАК, але не ті, що запропоновані НАЗК.

"Приналежність права змінювати не будуть, а просто видалять з документа цей пункт. Статут вирішили змінити і просто прибрати звідти згадку про право . Тобто компанія буде мати, можна сказати, невизначений статус”, - сказав співрозмовник видання, знайомий з планами уряду. Такий варіант, зазначив він, має зняти проблему конфлікту інтересів, він обговорювався в оперативному порядку, у тому числі з іноземними партнерами, у яких знайшов підтримку: "Заперечень ні в кого не було", - зазначив співрозмовник.

Саме такі зміни до статуту також внесли на вчорашньому засіданні Кабміну.

Зміни статуту дозволили і призначити Чернишова, і уникнути необхідності декларування доходів керівництвом НАК. Така норма у статуті була й раніше (зміни внесли ухвалою 997 від 26 жовтня 2020 року. ). Щоправда, невизначеність права тоді часто викликала суперечки у юристів, але це особливо не заважало роботі "Нафтогазу".

Новий документ вже опубліковано на сайті КМУ. Якщо в колишній редакції НАК був "підприємницьким товариством – юридичною особою приватного права", то в новій редакції НАК просто є "юридичною особою" – без визначення права. За оцінкою кількох експертів, фактично визначення права просто прибрали.

"У документі зараз розмите поняття публічного та приватного права. Фактично відбулося повернення до статуту під редакцію 2020 року. Але це відповідає чинним вимогам законодавства України", - сказав експерт з енергетичних питань Максим Білявський.

Різниця новоприйнятого статуту НАК полягає лише в тому, що прибрано уточнення, що компанія є юридичною особою приватного права. Інші зміни несуттєві, вважає незалежний консультант з корпоративного управління Олександр Лисенко. На його думку, це не вирішить проблеми. “Так, вони прибрали уточнення, що Нафтогаз компанія приватного права, але не конкретизували що тепер це юрособа публічного права. Відповідно до Цивільного кодексу держава справді може створювати юрособи публічного права. На мою думку, для цього як мінімум такий статус необхідно закріпити", - зазначив експерт. Він не виключив, що закріплення за НАК такого статусу може бути прийнято іншим рішенням. "Але поки що НАК і далі можна вважати юрособою приватного права. Таким чином, все антикорупційні норми продовжують діяти для Нафтогазу. Я здивуюся, якщо ухвалених змін до статуту буде достатньо для НАЗК, щоб зняти свої претензії", - зазначив Лисенко.

У НАЗК поки не дали коментар з цього питання. "Ми знаємо, що змінили статут, але чекаємо на відповідь на наш лист від Кабміну, після чого дамо детальний коментар", - повідомили РБК-Україна в агентстві.

Директор Центру дослідження енергетики Олександра Харченка сумнівається, що міжнародні партнери одностайно схвалили ухвалений варіант. Зміна статуту компанії під призначення конкретної людини, можливо, і зніме проблему конфлікту інтересів, проте ніяк не покращить іміджу в очах міжнародних партнерів, вважає він.

"Ситуація НАК у комунікаціях із західними партнерами не зміниться і це не призведе до корінної зміни відносин із ними. У мене враження, що люди, намагаючись грати буквами, забувають про дух законів, норм і правил. Можуть назвати НАК як завгодно, хоч експансивною компанією з колонізації Марса. Але це не додасть довіри ні міжнародним партнерам, ні прозорості системи управління, а навпаки погіршить ситуацію", - зазначив він.

Фактично Кабмін для ухвалення кадрового рішення вдруге застосував "оригінальний" підхід. Перший раз у 2021 році, коли для звільнення колишнього голови НАК на кілька днів було звільнено наглядову раду компанії, а Кабмін ухвалив у цей час рішення за нього. І вдруге зараз – при призначенні Чернишова, змінивши для цього статут, зазначив Харченко.