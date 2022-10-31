Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці

Вранці 31 жовтня Російська Федерація вдалась до масованого удару по території України. В низці областей пролунали вибухи, були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - в матеріалі РБК-Україна .

Масова тривога по території України

Вранці по території усієї країни була оголошена повітряна тривога.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попередив українців про ймовірність масованого пуску російських ракет. Одразу ж за ним, очільник Миколаївської області Віталій Кім відзначив, що частина ракет пройшла від Миколаєва на північ і північний захід.

Екстрені відключення світла

"Прямо зараз Україна відбиває атаки ворога. А енергетики - працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів", - пише пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno.

Компанія попередила про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні.

Українців закликали обмежити використання енергоємних приладів.

Вибухи по території України

Київська область

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба попередив містян про роботу ППО та закликав залишатися в укриттях.

"В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях.Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - написав голова ОВА.

Оновлено о 08:50

Як відзначив Кулеба, росіяни влучили по одній із громад області.

"Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - додав голова ОВА.

Оновлено о 09:05

Кулеба заявив про ризик повторних ракетних ударів.

"Залишаємось в укриттях. Повітряна тривога триває. Є ймовірність повторних обстрілів. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - написав Кулеба.

Київ

Загалом у місті пролунали більше ніж 10 вибухів.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили інформацію про роботу системи протиповітряної оборони.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 09:44

Внаслідок обстрілу близько 350 тисяч квартир у Києві залишились без світла.

"Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві", - написав Кличко.

Вінницька область

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про роботу ППО в області.

"Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Бережіть себе!", - написав Борзов.

Оновлено о 09:01

"На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", - написав Борзов.

Миколаївська область

"В Миколаївській області працюють засоби протиповітряної оборони. За попередньою інформацією спрацювало ППО у сусідній громаді, повідомила міська влада Вознесенська", - пише "Суспільне Миколаїв".

Харків

"Два "прильоти" по Харкову. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - пише міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як відзначає "Суспільне Харків", в місті наразі фіксуються перебої зі світлом.

Запоріжжя

В місті також пролунали вибухи. Пізніше стало, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі.

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - додав секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Черкаська область

"Ворог атакував один з об’єктів критичної інфраструктури Черкаської області . У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", - пише голова Черкаської області Ігор Табурець.

Кривий Ріг

"Кривий Ріг! Перебуваємо в укриттях! Ще декілька груп ракет у нашому напрямку", - написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Оновлено о 09:09

"Кривий Ріг! Знаходимося в укриттях! Ймовірні часові показники наступних ракетних ударів 9.03-9.35", - заявив Вілкул.

Кіровоградська область

"Увага! Ворожі ракети поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо - без жертв", - написав голова ОВА Андрій Райкович.

За словами Райковича, наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Львівська область

Над Львівською областю було збито ворожу ракету.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав голова Львівської ОВА.

Чернівецька область

"В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів", - написав голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Запаранюк закликав містян в жодному разі не фотографуйте місця вибухів.

Хмельницька область

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС", - написав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Реакція Офісу президента

"Російські невдахи продовжують воювати з мирними об‘єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті", - відзначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Оновлено о 09:24

"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Як відзначив Тимошенко, сьогодні в Україні внаслідок ракетних ударів запроваджують екстрені відключення електроенергії.

Реакція міністра закордонних справ України

"Чергова партія російських ракет завдає удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює проти цивільного населення. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що у неї все ще є ракети і бажання вбивати українців", - написав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Реакція міжнародної спільноти

"Сховавшись внизу і прислухаючись до вибухів ззовні. Київ знову атакують. Що за понеділок...", - написала посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Оновлено о 09:31

"Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Затримка потягів Укрзалізниці

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - пише пресслужба Укрзалізниці.

Наразі відомо про затримку: