Нетаньяху повертається. Що відомо про зміну влади в Ізраїлі та на що чекати Україні

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, схоже, знову очолить уряд. Згідно з проміжними результатами, його правий блок отримає більшість у Кнесеті нового скликання, а підсумки виборів уже називають розгромом ліво-центристського табору.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію на даний момент.

Нетаньяху близький до перемоги

Після закриття виборчих дільниць національні екзит-поли віддали перемогу правому блоку на чолі з Нетаньяху. Зокрема, екзит-пол телеканалу Kan показав, що його партія "Лікуд" разом з союзниками отримає як мінімум 61 мандат, чого достатньо для формування стійкої коаліції. Загалом у парламенті Ізраїлю 120 місць.

На попередніх виборах похибка екзит-полів становила лише кілька місць. Офіційні результати мають бути опубліковані вже сьогодні.

Однак, станом на другу половину дня відомі результати близько 87% голосів. Причому останні години підрахунок просувається вкрай повільно - близько 1% за понад три години. На даний момент розстановка сил така:

"Лікуд" - 23,33%

"Еш Атід" - 17,94%

"Релігійні сіоністи" - 10,31%

"Махан Мамлахті" - 8,93%

"Шас" - 8,39%

"Яадут а-Тора" - 6,13%

НДІ - 4,35%

РААМ – 4,34%

ХАДАШ-ТААЛ - 3,91%

"Авода" - 3,56%

Інші партії не долають прохідний бар'єр.

Фото: Біньямін Нетаньяху повертається до влади (Віталій Носач/РБК-Україна)

До правого блоку, окрім партії "Лікуд" на чолі з Нетаньяху, входять "Релігійні сіоністи", єдиний список ультраортодоксальних партій "Яадут а-Тора" та ультрарелігійна "Шас". При поточному розкладі мандати в Кнесеті розподілилися б так:

"Лікуд" - 31

"Еш Атід" - 24

"Релігійні сіоністи" - 14

"Махане Мамлахті" - 12

"Шас" - 11

"Яадут а-Тора" - 9

НДІ - 5

РААМ - 5

"Авода" - 4

ХАДАШ-ТААЛ - 4

Таким чином, правий блок отримує 65 місць у Кнесеті, і нинішня динаміка дає підстави стверджувати, що Нетаньяху скоро повернеться до прем'єрського крісла. Причому це стане приголомшливим поверненням і покладе край чотирьом рокам політичного глухого кута, через який Ізраїль пройшов через серію виборів.

"Ми на порозі великої перемоги. Але вже зрозуміло одне. Наша політика, політика "Лікуда" виправдала себе", - прокоментував Нетаньяху проміжні результати.

Лапід відмовився від поїздки до Єгипту. І готується до передачі влади

Ізраїльський прем'єр-міністр Яїр Лапід відмовився від участі у Міжнародній конференції з питань клімату, яка відкриється у Шарм-ель-Шейху (Єгипет) 6 листопада у зв'язку з поразкою на парламентських виборах.

Фото: Яїр Лапід готується до передачі влади (GettyImages)

Канцелярія голови уряду повідомила, що ізраїльську делегацію очолить президент Іцхак Герцог. Також місцеві ЗМІ пишуть, що Лапід вже готується до передачі влади Біньяміну Нетаньяху.

Його партія "Еш Атід", за попередніми даними, отримує лише до 24 місць у парламенті, а нинішній правлячий блок - до 50. Союзники з коаліції вже критикують Лапіда, сам він після оголошення результатів екзит-полів закликав дочекатися остаточного підрахунку голосів.

Ліво-центристи визнали поразку

Так званий тріумвірат державників в особі Бені Ганца, Гідеона Саара та Гаді Айзенкота (партія "Махане Мамлахті" - "Табір державників") вже визнав поразку.

"Ми поважаємо рішення виборців і після створення уряду служитимемо у відповідальній опозиції з наміром служити державі. Ми продовжимо будувати партію "Табір державників" як альтернативу майбутній владі", - йдеться у заяві партійних лідерів.

Партія отримала 12 мандатів - рівно стільки, скільки обіцяли всі опитування з моменту її створення. Вранці 2 листопада у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про те, що партія нібито готова увійти до коаліції Нетаньяху, якщо той запропонує сформувати уряд національної єдності, але ці чутки було спростовано.

Нова третя сила

Третьою силою у парламенті та другою у коаліції Нетаньяху стане праворадикальний список "Релігійний сіонізм" на чолі з Ітамаром Бен-Гвіром. Раніше політик уже встиг заявити про претензії на портфель міністра внутрішньої безпеки.

"Релігійний сіонізм", за попередніми даними, отримує 14 місць у Кнесеті, і це найбільше досягнення партії на парламентських виборах у її історії. Ізраїльські ЗМІ активно обговорюють, кого саме Бен-Гвір заводить у Кнесет.

Зокрема, на сьомому місці у списку знаходиться колишній поліцейський Альмог Коен, який зараз є борцем з ЛГБТ та гей-прайдами. Але це не головне. Після російського вторгнення в Україну він висловився за підтримку Володимира Путіна.

"Ми дізналися від нього, що таке лідерство - ти приймаєш рішення, і світ вибухає", – цинічно говорив Коен.

Боротьба за портфелі

Незважаючи на те, що офіційні результати виборів ще не опубліковані, у "Лікуді" вже розпочалася боротьба за портфелі. Наприклад, колишній посол Ізраїлю в ООН Дані Данон уже заявив, що бачить себе спікером Кнесету 25-го скликання.

"Виборець сказав своє слово. Тепер новий склад Кнесету має одразу після присяги змінити на своїй посаді спікера Мікі Леві", - зазначив він.

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Данон є дуже амбітним політиком і колись боровся з Біньяміном Нетаньяху за лідерство в "Лікуді". У той же час про претензії на посаду спікера заявив й Офір Акуніс, найближчим часом Нетаньяху має зробити вибір.

На посаду міністра фінансів претендують Ісраель Кац, який раніше вже обіймав цю посаду в уряді Нетаньяху. Однак останній давно обіцяв портфель міністра фінансів колишньому меру Єрусалиму Ніру Баркату.

За портфель міністра юстиції можуть поборотися колишній міністр Амір Охана, наближений до партійного лідера "важкоатлет" Ярів Левін, а також Давид Амсалем. Посаду міністра культури та спорту пророкують давньому прихильнику Нетаньяху Мікі Зоару.

На що чекати Україні?

Українська сторона останніми тижнями активізувала спроби домогтися від Ізраїлю прогресу в поставках військової допомоги, у тому числі засобів протиповітряної оборони. Однак, здається, що зближення Росії та Ірану у військовому плані не здатне змінити стриману ізраїльську політику щодо РФ.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні виступив з окремим зверненням до Ізраїлю.

"Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Або з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки", - зазначив він.

Ця заява була зроблена після того, як міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц вкотре підтвердив, що його країна не постачатиме Україні озброєння. А зосередиться на гуманітарних поставках і максимум допоможе розробити систему попередження про ракетні обстріли або загрозу атаки безпілотників.

За словами президента Ізраїлю Іцхака Герцога, системи протиповітряної оборони не будуть передані Україні, оскільки ізраїльські технології можуть потрапити до рук ворогів. Заради справедливості він також зазначив, що Європа та США теж не готові ділитися певною військовою технікою з Києвом.

У жовтні Біньямін Нетаньяху теж говорив про те, що виступає проти поставок зброї Україні, оскільки російська сторона може її захопити та передати Ірану. Тому уряд має зосередитися на розсудливій політиці прийому біженців та надання гуманітарної допомоги.

Фото: Біньямін Нетаньяху проти постачання зброї Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

У той же час поки що не можна сказати, що Нетаньяху категорично проти поставок озброєнь. Напередодні виборів він натякнув на можливість розгляду цього питання, хоч це і виглядає як політичний трюк.

"Мене питали про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли прийду на посаду", - зазначив він.

До того ж Нетаньяху припустив, що міг би стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Але ця історія триває ще від початку російської агресії у 2014 році.