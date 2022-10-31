Масований обстріл України: світло відключатимуть увечері по всій країні

В Україні застосовуватимуть графіки аварійного відключення світла по всіх регіонах країни на тлі ракетного обстрілу росіян 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними компанії, внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено обладнання магістральної мережі енергосистеми України у кількох регіонах.

"Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Обмеження застосовують для того, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як росіяни пошкодили інфраструктуру.

"Такі заходи дозволяють енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою", - пояснюють у компанії.

Варто зауважити, що, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у Львівській області вже почали відключати світло з 17:00.

"Фахівці "Львівобленерго" повідомляють, що споживачі будуть без світла орієнтовно 3-4 години. Повного відновлення електропостачання слід очікувати до 22:00. Оскільки це аварійні відключення, які ввели оперативно за розпорядженням "Укренерго", про них населення не могли повідомити заздалегідь" , - додав Козицький.