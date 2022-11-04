Перебои со светом, оружие для Украины и новый обмен пленными: главное за неделю
В Украине продолжаются отключения света после ракетных атак оккупантов на энергосистему. Новые системы ПВО для защиты украинского неба уже на подходе, а США передадут танки в очередном пакете помощи. Более 100 защитников вернулись домой из российского плена.
РБК-Украина собрало главные новости за неделю в материале ниже.
Массированный удар по Украине
В понедельник, 31 октября, российские войска снова атаковали города Украины. Взрывы были слышны в Киевской области, Днепре, Харькове, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской областях. Повреждения зафиксировали на 18 объектах энергосистемы в 10 регионах. Более 10 человек получили ранения.
В общей сложности по территории Украины было выпущено 55 ракет, 45 из них сбило наша ПВО. Это стало лучшим результатом при массированной атаке вражескими ракетами.
Проблемы со светом и связью
В результате ракетного террора 31 октября возникли перебои с электричеством, водой, связью и интернетом. Была повреждена магистральная сеть энергосистемы, в результате чего почти по всей стране аварийно отключали свет.
После попадания в инфраструктурный объект в Киевской области до 8 часов без света и воды оставалось несколько районов столицы. Мобильная связь работала с перебоями.
Из-за дефицита в энергосистеме НЭК "Укрэнерго" в регионах применяет графики ограничения электропотребления. Свет могут выключать несколько раз в день. Однако кроме плановых отключений могут быть и экстренные – вне графика.
Зерновая сделка разблокирована
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября объявил о возобновлении работы зернового коридора из Украины. Об этом Эрдоган сообщил после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.
Российская сторона также официально подтвердила разблокирование "зернового соглашения", несмотря на недавние заявления о "временной приостановке" своего участия в нем якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте 29 октября.
При этом в РФ заявили, что согласились на возобновление работы зернового коридора, потому что получили какие-то "гарантии" от Украины. Однако в украинском МИД опровергли информацию о каких-либо новых обязательствах.
Смена главы "Нафтогаза"
1 ноября Кабмин уволил с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, возглавлявшего компанию полтора года.
Информация о его возможной отставке появилась еще летом после конфликта с премьером относительно объемов закачки газа в ПХГ на зиму, а также из-за провала переговоров по реструктуризации долгов "Нафтогаза".
Вместо Юрия Витренко новым руководителем НАК "Нафтогаз Украины" 3 ноября был назначен Алексей Чернышов. В тот же день ранее Верховная рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий.
Рада приняла госбюджет 2023
Парламент утвердил бюджет страны на следующий год. Самые большие расходы в нем заложены на оборону и социальную сферу. На безопасность и оборону выделено более 1 трлн грн – это 18,2% ВВП. Прожиточный минимум, а соответственно и размер пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетников, останется без изменений. Минимальную зарплату тоже увеличивать не планируют.
В госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Инфляция в 2023 году ожидается на уровне 28%.
Системы ПВО и танки для Украины
В ближайшие дни в Украину прибудут две батареи NASAMS от США. Каждая из них может иметь от 2 до 9 пусковых установок. В Пентагоне заявляют, что суммарное количество систем NASAMS, которые поступят для нужд ВСУ, составит 8 батарей.
К тому же 4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут ПВО Hawk, отремонтированные танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk, а также батарею ЗРК Aspide с ракетами к ней. Этот зенитно-ракетный комплекс также применяется как ПВО от атак самолетов, вертолетов, дронов и ракет. Кроме того, испанская сторона направит украинским защитникам дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды.
Правительство Болгарии поддержало оказание Украине военной помощи. Парламентарии проголосовали за направление тяжелого оружия для противостояния российской агрессии.
Выборы в Израиле
Блок бывшего премьера Биньямина Нетаньяху получил наибольшее количество голосов на досрочных парламентских выборах в Израиле. Национал-либеральная партия "Ликуд" экс-премьера вместе с ультраправыми партиями-союзниками получили большинство мандатов в Кнессете, что позволит Нетаньяху снова возглавить правительство.
Президент Израиля до 9 ноября должен принять решение о том, кто возглавит парламентскую коалицию. Более подробно о возвращении Биньямина Нетаньяху, и что это может означать для Украины можно прочитать в нашем материале.
Иран готовится воевать
1 ноября в Иране над мечетями двух городов подняли так называемое "знамя мести", что может быть признаком объявления войны.
Ранее в издании WSJ появилась информация, что Саудовская Аравия предоставила США данные разведки о готовности Ирана напасть на их страну и Ирак с целью отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов внутри страны. Американская армия в регионе и вооруженные силы соседних государств были приведены в повышенную боеготовность.
При этом в МИД Ирана отрицают подготовку нападения на Саудовскую Аравию, а сообщения в СМИ называют "безосновательными обвинениями".
Большой обмен пленными
107 украинских воинов вернулись домой в результате обмена пленными 3 ноября. Большинство освобожденных из российского плена – защитники "Азовстали" (74 человека). Также среди них 83 человека имеют серьезные ранения, часть до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Украине на этот раз удалось обменять 33 бойца Национальной гвардии Украины, 21 представителя Военно-морских сил, 20 воинов ВСУ, 18 – ГПСУ, 13 – Сил терробороны и по одному представителю Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта.
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