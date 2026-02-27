Податки і не тільки. Які зміни Україна має впровадити до кінця березня за вимогами МВФ

Міжнародний валютний фонд в межах нової програми фінансування вимагає від України ухвалення низки податкових змін. Дедлайн для Києва - кінець березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МВФ.

Верховній Раді необхідно ухвалити пакет заходів податкової політики на 2026-27 роки, який включатиме:

оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий "податок на OLX");

оподаткування міжнародних посилок;

з 1 січня 2027 року скасовується звільнення від ПДВ для ФОПів, чий обіг перевищує загальний поріг реєстрації платника ПДВ. Розглядається можливість поступового підвищення порогу, проте органи влади зобов’язалися утримувати його нижче за 4 млн гривень.

Крім того, з українського законодавства мають прибрати "крайній термін дії" чинного військового збору у 5% - його дію буде продовжено й після закінчення воєнного стану.

Також українська влада має усунути можливості для ухилення від сплати податків за допомогою системи спрощеного оподаткування, зокрема:

уточнити визначення трудових відносин;

зменшити випадки прихованого працевлаштування;

виключити види діяльності з високим ризиком ухилення від сплати податків зі спрощеної системи;

обмежити можливість змінювати систему оподаткування на загальну для оптимізації податків;

обмежити практику штучного дроблення компаній, щоб залишатися в межах кваліфікаційних порогів спрощеної системи.

Законодавчі ініціативи щодо обмеження можливостей ухилення від податку на прибуток корпорацій мають бути подані на кінець червня 2026 року.

Крім того, цього року необхідно розробити законодавство для зменшення податкових втрат від ухилення за участі спільних інвестиційних установ.